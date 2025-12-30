無緣叔嫂情誼更深！曹西平認定龍千玉是唯一親人 陪他走過低谷與孤獨

資深藝人曹西平（左）與龍千玉（右）交情甚篤。（翻攝畫面）

資深藝人曹西平29日深夜被發現在新北市三重住處猝逝，享壽66歲。終身未婚、獨居多年的他，生前曾多次對外坦言，自己生命中「唯一的親人」不是血親，而是前嫂嫂、台語歌后龍千玉。

曹西平縱橫演藝圈超過40年，個性直率、敢言敢怒，也因此歷經不少人情冷暖。他的情感歸屬，始終圍繞著龍千玉。龍千玉21歲時與曹西平三哥曹南平結婚，婚姻僅維持7年便畫下句點，離婚並未切斷她與曹西平的關係，反而讓這段「無緣叔嫂」情誼更加深厚。

不是家人 卻比家人更像家人？

兩人年輕時一同在歌壇打拚，歷經事業高低起伏。曹西平2002年因家產與家庭問題與兄弟失和，背負債務、情緒低潮，甚至遠走泰國避世，龍千玉在他人生最黑暗的日子，始終陪在他身邊。曹西平曾感性表示，當演藝圈的人情讓他心寒時，只有龍千玉從未離開，直言「這輩子，龍千玉是我唯一的親人」。

廣告 廣告

而在曹西平開店、創業或發片，龍千玉總會親自到場站台；龍千玉推出新專輯，曹西平也從不缺席支持。她的小孩曾遭逢重大車禍，曹西平陪伴、安慰，成了最堅實的後盾

曹西平生前常感嘆，與龍千玉相處不用偽裝、不必逞強，彼此提醒保重身體，互相惦記生活瑣事。法律上早已不是親屬，情感上卻早已昇華為家人。

更多鏡週刊報導

曹西平驟逝！享壽66歲 2天前地震文報平安成最後身影

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華辭世！ 龍千玉哽咽送別：永遠感恩

江志豐突傳病危洗胃！躺了幾十小時病因不明「閻王拒收」 姊姊龍千玉火速探視