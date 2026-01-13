無緣與曹西平圍爐！藍心湄悲曝15年情誼 邱瓈寬「暴風消瘦」神色哀戚

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲藝人曹西平去年在家中驟逝，近期靈堂開放讓親友悼念，今(13)日是曹西平靈堂開放第4日，稍早邱瓈寬、藍心湄早早到靈堂弔唁，低調離去並未在現場受訪，邱瓈寬面容哀戚，看著消瘦一圈。

邱瓈寬(左)、藍心湄(右)到曹西平靈堂弔唁。(記者陳奕全攝)

藍心湄事後透露，每年除夕夜，藍媽媽都希望曹西平到家裡吃年夜飯，他也連續來了幾年，「後來我發現他也有點為難，因為他要做年夜飯給乾兒子們吃，但他又不好意思拒絕藍媽媽，因為他非常孝順，所以我就跟他說，比如一年做年夜飯給乾兒子吃，下一年再來我們家，結果他今年就來不了了。」藍心湄也坦言，其實他們過去作秀碰到機會不多，但這15年來互動密切、情同家人。

邱瓈寬到曹西平靈堂弔唁。(記者陳奕全攝)

逸祥到曹西平靈堂弔唁。(記者陳奕全攝

而藝人逸祥稍早也到靈堂致意，對於曹西平的離世感到不捨，覺得相當突然，也讓他想起2年前猝逝的好友山豬，他也說曹西平是一位真性情、溫暖的前輩，總是不忘關懷他們，最後一次見到面則是3、4年前在曹西平西門町的耳環店，如今想來十分傷感。

