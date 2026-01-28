無緣連3年挺進澳網女雙決賽！ 謝淑薇搭Ｏ妹苦戰吞敗「遺憾止步8強」

台灣「網球一姊」謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科遺憾止步澳網女雙8強（翻攝自謝淑薇臉書）

2026年澳洲網球公開賽女雙8強賽事登場，台灣「網球一姊」謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）名列大會第3種子，原先力拚連續3年挺進決賽，可惜今日面對第5種子加拿大達布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）與巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）時陷入苦戰，最終以1：6、6：7（5：7）直落二吞敗，遺憾止步8強。

首盤賽事，「台拉聯軍」開賽手感明顯未熱，除了保住第1個發球局外，隨即遭對手強勢壓制。2人在非受迫性失誤過多的情況下，發球局接連失守，從第3局起竟意外連丟6局，以1：6將首盤拱手讓人。進入次盤，局勢依舊嚴峻，奧絲塔朋科首個發球局雖化解破發點仍遭突破，一度陷入0：3落後，加上延續首盤的亂流，合計連丟9局。

所幸在0：3落後絕境下，謝淑薇與奧絲塔朋科及時回穩止血。奧絲塔朋科底線抽球失誤減少，搭配謝淑薇招牌的精準高吊球，兩人在第5局成功回破，將比數一路拉鋸至「搶7」決勝局。雖然在搶7中因奧絲塔朋科雙發失誤一度以2：5落後，但對手隨即也回送雙誤，助「台拉聯軍」連追3分扳平戰局。無奈關鍵時刻奧絲塔朋科回球出界，送出賽末點，隨後謝淑薇網前機會球掛網失誤，最終雙方激戰1小時35分鐘，小薇組合以5：7輸掉搶7，無緣晉級4強。

謝淑薇過去2年在墨爾本公園戰績輝煌，分別於2024年搭檔梅騰絲封后、2025年與奧絲塔朋科奪亞，此役落敗也確定無緣連續3年爭冠。此外，稍早登場的另一組台日搭檔吳芳嫺與穗積繪莉，面對第4種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）與中國張帥，雖以6：4先聲奪人，但隨後氣力放盡，以4：6、3：6遭對手逆轉，同樣止步8強。

