無緣WBC最終30人名單！吳俊偉.宋晟睿坦言遺憾

世界棒球經典賽官方公布中華隊30人名單後，中職中信兄弟隊上兩位大將，投手吳俊偉、外野手宋晟睿都成了「遺珠之憾」。對此，兩人也坦言確實有點遺憾，但會帶著在中華隊學習到的東西，回球隊準備新賽季，也會在電視機前繼續為中華隊加油。

本屆經典賽中華隊30人正式名單公布後，中職中信兄弟隊2位落選好手吐露心聲，吳俊偉坦言有點小難過，「但不是因為教練沒有選我，而是難過自己沒有調整到最好」；外野手宋晟睿也認為相當可惜，「但會帶著在這邊學習的回去訓練」。

吳俊偉坦言難過自己沒有調整到最好。圖／翻攝自中信兄弟官方YT

經過教練團取捨後，還有富邦悍將隊上的「超級捕手」戴培峰，在上一屆經典賽跟這屆經典賽都落榜；另外張政禹、邱智呈在12強賽有好表現，可惜這一回也沒能進入最終名單，遭到割愛。

至於效力於韓職的我國投手王彥程，外傳是母隊用球數限制才沒有進入30人名單。對此，韓媒表示，絕非是球團介入干預的結果，球團相當尊重球員個人意願，甚至已經做好他被中華隊徵召的相關準備。儘管無緣進入30人名單，但這些選手的拚勁依舊備受肯定。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

