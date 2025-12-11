無繩攀登台北101！他談恐懼：最怕累到撐不住 Netflix全球直播時間曝光

記者王培驊／台北報導

來自美國的 Alex Honnold 是全球有名的攀岩運動員。（圖／Netflix提供）

Netflix今（11）日宣佈《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）直播時間，確認將於台灣時間2026年1月24日於Netflix全球直播。

《赤手獨攀台北101：直播》這位《赤手登峰》（Free Solo）攀岩者Alex Honnold親自拆解他將於台灣時間1月24日（美國時間1月23日）挑戰徒手攀登台北101的計畫：從64層樓高的「竹節箱體」結構，到他如何在生命攸關時管理恐懼。Alex Honnold將攀爬上台北101外牆——1,667英尺（約508公尺）的玻璃、鋼骨與混凝土——嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。這場挑戰將透過Netflix全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。

自由攀岩傳奇猛將Alex Honnold將攀登台北101。（圖／Netflix提供）

攀登台北101是Alex Honnold從奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中攀爬花崗岩岩壁的轉變，這次挑戰在某些方面更加不可預測。摩天大樓比大多數的陡峭、結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。

Alex Honnold將會直播攀登台北101。（圖／Netflix提供）

在直播前，Alex Honnold接受Netflix Tudum的訪問，談到他為何選擇台北101、如何在挑戰中調節恐懼，以及如今身為父親、心態更加成熟後，在他心中對於成功的定義為何。Alex Honnold提到選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北101也是一座獨特且可行攀爬的大樓，許多摩天大樓則不然。此外，因為獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此他必須把握這次的機會參與。Alex Honnold認為這次攀登的最高風險是：建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知。

