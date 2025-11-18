無罪之後1／補教名師挨告性侵二度判無罪！ 被害女學生嘆：一定要成績下滑嗎？
新北市一位藝名為「王焱」的補教老師，今年初遭女網紅A小姐指控2010年間她15歲就讀新竹某補習班就讀時，利用學生的崇拜與無知，以出遊的機會將她誘騙至汽車旅館性侵，她因此患上重度憂鬱症。13年後女網紅已是2個孩子的媽媽，終於鼓起勇氣提告性侵，無奈一審因她記錯王男身體特徵而敗訴；她不服提起上訴，卻再度被駁回，讓她不解的是，王男二審仍判無罪的原因之一，竟是她當時在校成績並未明顯下滑！
見面的那個下午，陽光正好，A小姐推開辦公室的門簡單地打了個招呼，如今的她已是事業小有成就的網紅，在網路平台上經營百貨美妝。談到判決結果，她無奈地拿出罹患重度憂鬱症的診斷書，露出手腕上一條一條的傷疤，傷口早已癒合，如今只剩淡淡的疤痕，「這都是我那個時候留下的，有一陣子甚至嚴重到住院！」A小姐表示，只是礙於當時對精神疾病的認知不夠完整，儘管已明確出現症狀，卻遲至6年後才開始有就醫紀錄。
A小姐指控性侵她的補教老師藝名「王焱」，今年46歲，有時也叫「王竑文」，主教理化的王焱外表斯文，上課風格幽默，所以很容易跟學生打成一片，但課堂上會開黃色笑話，A小姐想起王焱曾問女學生「今天內褲穿什麼顏色」，為人師表卻言談如此下流輕浮，可惜當時的她年幼無知，盲目的崇拜和信任老師，竟讓她失去了童貞。
她說，當時的狀況已經記不清了，只知道再有意識的時候，是她瘋狂站在蓮蓬頭底下不斷沖水，腦中只剩一個念頭「我好髒」，「當時大家對青少年的心理狀況並不重視，多以為是叛逆期到了，一直到後來我才意識到我那時候應該已經解離了。」。後來，當母親詢問她「內褲上為什麼有血」，她一句話都不敢講。
A小姐說，父母都是高知識分子，當時只覺得家裡的小孩怎麼只有她出現這種狀況，原本成績一直都是班排前五的她，在事件發生後，國三下學期的成績開始呈現雪崩式下滑，「我一直到國三下學期才開始出現症狀，後來靠繁星保送，但在法庭上，卻被對方說當時成績沒有明顯下滑，後來成績下滑是因為已經繁星保送，實際上根本不是這樣，不是所有創傷都是即時的。」
她指出，二審的判決結果雖在意料之中，畢竟沒有直接證據，加上記錯王男的身體特徵，讓這件事成為法庭上的主要攻防論點。一審時她為了讓證據更加確切，在法官詢問是否願意測謊時，她立即答應，同時順利通過測謊。她也附上當時被帶往汽車旅館的格局圖，無奈卻因為早已過去13年，當事汽車旅館也早已重新裝修。
為補強證據，她想起當時的事情跟3個朋友說過，幾人10多年不曾連絡過，再次見面卻是出現在法庭上，讓她覺得不好意思，卻又相當感激，「還有一個人因為我後來沒借他錢，直接拒絕出庭」，儘管做了努力，但相關證據卻均未獲得法院採信，她無力又氣憤的表示，「可能要一個吸毒又家庭破碎的受害者才叫合格的受害者吧！」
面對二審結果，她表示不會再上訴，但如果哪一天科技更進步了，能有更多證據證明王男過去曾犯下過的罪刑，她說，「我會再告一次」，只是好不容易提起勇氣，卻沒能換回理想結果，收到判決的當下，還是會忍不住想坐在天台上，想過很多念頭，「難道我一定要死才能證明一切嗎？」，「但我的精神科醫生跟我說，妳死了最開心的人是他，又想到如果我真的走了，我的小孩會很可憐，才慢慢打消這個念頭。」。
她說，儘管判決結果是無罪，「那也只是法院無法證明他有罪」。她提告的目的從來都不是為了搏眼球，她花了很多時間重新站起來，提告只是想把自己帶回來，幫當年那個手足無措的自己討回一個公道，「你可能現在過得很好，吃得不錯、睡得很好，但你不值得我的自責和自我懷疑，我想把我自己帶回來。」
◎尊重身體自主權，請撥打113、110。
◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。
