無罪之後2／女網紅PO性感照竟被指性關係混亂 怒告補教名師性侵卻二度受傷
新北市一名藝名為「王焱」的補教老師，今年初被女網紅A小姐指控在她15歲於新竹某補習班就讀時，被誘騙至汽車旅館性侵，13年後終於提起勇氣怒告狼師，未料卻因證據問題兩度判無罪。A小姐想起自從寫出相關貼文後便不斷被攻擊，指她為了要流量，更在開庭時被對方律師以曾拍過大尺度寫真與擔任過直播主等，暗示自己性關係混亂，讓她怒指本來流量就很好，「難道我一定要過得很慘才能被取信嗎？」。
A小姐指控性侵的補教老師藝名「王焱」，今年46歲，有時也叫「王竑文」，主教理化的王焱外表斯文，上課風格有說算幽默，所以很容易跟學生打成一片，但課堂上會開黃色笑話，A小姐想起王焱以前曾問過女學生「今天內褲穿什麼顏色」，身為老師卻說話如此下流輕浮，可惜當時她年幼無知，盲目的崇拜和信任老師，竟讓她失去了童貞。
回想法院開庭時的過程，儘管自己目前經營電商有聲有色，但卻因過去曾當直播主、拍攝性感寫真，在法庭攻防戰時，成為對方律師的主要攻擊目標，暗指她性關係混亂。
A小姐表示，當時自己有4個粉專，僅有一個粉專是因所屬經紀公司要求，加上當時受眾以男性為主，內容上多以性感美照，貼文也會由公司指導發布，卻被對方律師指出她平時穿著內衣褲、僅遮住重點部位之情趣裝扮、比基尼、較裸露Cos角色服裝（如兔女郎、浴袍、乳牛裝）等，刻意展示自己身材曲線與上圍給大眾觀看。
對方律師更表示，她當時所發布的貼文內容多含性意味或性暗示，例如：「找不到自己衣服、借穿他人衣服」，暗示自己昨晚與他人同床，甚至有性行為、「最近有點欠撩」，強調自己最近欠缺他人挑逗，暗示他人可來挑逗自己、「求認養喵~~~」，透過將自己寵物化的方式，暗示他人可包養自己等語，讓她覺得遭到二度傷害。事後她也怒向律師公會申訴，卻被當事律師指出，自己只是挾怨報復。
A小姐表示，披露狼師的惡行，對她來說根本一點好處都沒有，有人說他是為了搏流量，但她拿出自己主要在經營的IG管理頁面表示，早在貼文之前，「我的觸及量就已經是99萬+了」，貼出相關經歷後，反而流量因此大幅下跌，甚至影響原本的電商生意，「客人的訊息都看不到了」、「對我原本設立搞笑正面的人設超傷，突然變成悲情人設，很多原本互動良好，常講幹話的客人突然不知道要怎麼跟我互動，他們很怕一不小心會不會就踩到我的雷區。」。
A小姐說，事件曝光前她就已經想過所有後果，也願意承擔，但對她來說，最對不起的還是父母，「他們覺得內疚，覺得怎麼沒在一開始發現」，隨著事件越來越多人知道，過去的經歷一再被翻出、被強制回憶，到現在已經能毫無感覺的說出這一切，儘管父母早已全力支持自己，但至今「還是會很擔心父母看到」。
她也透露，當初會選擇站出來是在有小孩後才有這個想法，「我很擔心我的小孩以後也遇到這種事情，加上當時也意外發現對方還在任教，不知道會不會有下一個小女生受害，覺得不能這樣才選擇將整件事情講出來」。
回顧整起事件，王焱2010年對A小姐下手性侵後，2023年A小姐意外現對方竟還在補教界任教，從而彙整出王焱早在2004年就曾對補習班同學擁抱、強吻，2014年於新北市某國中任教時，對學生做出親密舉動，2015年被依妨害性自主罪起訴，遭法院判處有期徒刑10月，緩刑2年確定，並繼續在新北市板橋某補習班任教，甚至出現在業界官網的師資群中，直到事件曝光後才火速被下架。
對此，新北市教育局2025年5月前往新北市板橋某補習班稽查，業者坦承狼師偶爾會前往代課，但其已被通報為終身不得聘用，事後更被爆出該補習班就是狼師借人頭成立，新北市教育局也重罰補習班50萬元。
◎尊重身體自主權，請撥打113、110。
◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。
