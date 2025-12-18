無罪大逆轉高虹安復職上班 助理費除罪化先聲？ ／尤榛嚴
尤榛嚴
因助理費涉嫌貪汙案被停職一年多的新竹市長高虹安（見圖），二審由有罪判刑七年多大逆轉為無罪，本月18日愉悅、如釋重負的到新竹市政府復職上班，這件事是否公職人員助理費案除罪化的一個判例？替多年來助理費的使用能有一個解套、明朗化也不錯！
12月16日，高等法院作出了一項引發社會廣泛討論的判決：停職一年多的新竹市長高虹安，原先因立法委員任內涉詐領助理費一審被判貪污罪有期徒刑7年4個月、褫奪公權4年，在上訴後的二審中貪污部分被撤銷，改依《刑法》使公務員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金，並認定她並無貪污不法，遂可依法申請復職。高虹安立即表態盡速完成復職程序，回到市長工作崗位。
這件案子之所以受到關注，是因為它牽動了一項廣泛爭議：「公職人員助理費的性質究竟是什麼？助理費使用的邊界如何釐清？」而這次二審的判決在實務見解上可能開出一個新的方向。
一、從一審到二審：判決理由與法律界的反應
一審的認定：在一審中，法院認定高虹安涉嫌於立委任內與助理共謀，虛報或浮報助理薪資與加班費、詐領助理費等補助，屬於利用職務機會詐取財物，因而適用《貪污治罪條例》被判重刑。該判決也導致她依《地方制度法》被停職市長職務。
二審法院則採取了不同的法律立場。判決指出，根據《立法院組織法》與相關立法沿革，助理費本質上屬於立委的一種補助費，性質上屬於「實質補助、彈性勻用」，法院認為這種補助帶有相當運用彈性，因此不符合傳統理解的「公款挪用」意義，故在貪污要件上不能成立，撤銷了貪污罪部分。二審只就「公務員登載不實／偽造文書」部分判刑。
二、這是「除罪化」的判例嗎？解讀與爭議
不少論者與社會觀察者在看到這個結果時，都會提出一個問題：「這是否等於助理費案的『除罪化』判例？」答案不能簡單一言以蔽之：
1. 判決理由是法官解釋上的轉向，但並非立法明文除罪
這次二審的核心，在於法院對助理費的法律性質作出了不同於過往慣常見解：認定助理費屬補助費性質而非傳統意義上的「公款」，因此不符合貪污故意要件。《貪污治罪條例》要求「利用職務機會詐取財物」等要件，但如果資金的性質不是公款，而是有彈性運用的補助費，則構成要件可能未成立。
然而，這仍然是司法在案件中的法律解釋與適用，而非立法機關明文修改法律後的除罪化。換句話說，如果未來其他法院或最高法院採取不同見解，這個二審判決不一定能成為普遍的法理規範。法院見解有其參考價值，但並不等同於法律除罪化的立法效力。
2. 法界對判決的爭議與批評
法律界有聲音指出，傳統上包括最高法院在內的裁判見解，長期認定民代助理費是公款，而非彈性補助，這與高虹安二審的見解有差異。批評者認為這可能造成「裁判標準不一」、「法律適用不穩定」，甚至是「鼓勵利用助理費套利」的負面誘因。
換言之，二審判決並沒有釐清助理費使用的紅線在哪裡——浮報或不當運用仍然可被認定為違法行為，只是定罪要件與罪名的界定出現變化。有議員與評論認為本質仍是錯誤行為，需要更明確的規範與司法定位。
三、助理費使用與未來趨勢的幾點觀察
1. 制度規範仍待補強
這起案件突顯出台灣立委助理費制度在規範上的模糊地帶。現行制度雖有編列與使用機制，但對於合理使用邊界、公費助理薪資與加班費計算等細節，缺乏明確的法律或行政指引。若未來繼續由法院在個案中彈性裁量，勢必引發更多爭議。
2. 立法與司法需更清楚的分工
如果社會認為助理費不應被視為貪污治罪條例的規範範圍，那麼由立法機關提前明文化解釋、明確界定利益使用界限與責任義務是必要的。否則司法在個案中自行擴大或縮小法律解釋空間，很容易造成法不明、裁判不一的困境。
3. 此案能否成為廣義政策變動的契機？
部分政治勢力已在討論與推動所謂「助理費除罪化」修法方向，認為立委助理費應該屬於彈性補助，不應以貪污罪論處。高虹安的二審判決在某種程度上，被部分支持者視為司法先行實現某種政策理念的測試場，但這是否會因為最高法院的最終見解、或是未來立法院的修法而正式成為制度，仍未可知。（照片翻攝臉書）
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 51
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 5
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8
綠營稱「在野獨裁」！劉寶傑傻眼回這句
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑昨（16）日直言，從1994年開...今日新聞NOWNEWS ・ 42 分鐘前 ・ 64
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 32
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 126
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 7 小時前 ・ 94
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 553
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 61
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 168
午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年
東北季風今（17）日午後抵達，乾冷將逐漸轉為濕冷！天氣風險分析師吳聖宇表示，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地下半天起降雨情況會變明顯，到了週末雨區擴大，全台都有雨。下週後半則可能有較活躍冷空氣南下，氣溫將進一步下降，並持續到年底，提醒民眾留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 175