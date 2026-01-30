無聊掛好玩竟成交5張！ 他急問「群創還有救」？ 內行勸：快跑





股票投資人都希望逢低買進，但若買到前景不定的股票又會心慌。有網友坦言，原本只是抱著想撿跌幅的「無聊」心態掛單，沒想到竟真買到5千股，急問「還有救嗎？」引發熱議。

該名網友在論壇PTT上以「不小心買到群創還有救嗎？」為題發文求助，表示27日早盤時看到群創下跌，一時心血來潮想撿跌幅，隨手以23元低掛，坦承自己當時只是「無聊掛好玩的」，覺得「應該不會買到」，沒想到竟然真的成交5,000股，讓他傻眼又不安，擔憂之後若股價繼續崩，著急發文求解，問：「怎麼辦？還有救嗎？」文中也貼出了成交資訊，可看出該筆交易為現買成交5張、成交價23元、總價約11.5萬元。

▼原PO坦言自己看只是看到群創股價下跌，隨意低掛，沒想到竟然真的成交，讓他錯愕又擔心。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例引來許多網友留言討論，不少人先打趣原PO，戲稱：「不要賠一點點就受不了」、「才5張是在哭喔」，也有人寬慰原PO不用太擔心，認為買在23元不算高點：「23穩贏的啊，月線等等就反彈了」、「28、29的都還在」、「碰月線就進場」、「會贏喔」、「別擔心，穩的啦！」

▼有網友認為原PO買在23元不算高，將來遇到短線拉抬反彈時盡快賣出就好。（示意圖／取自pixabay）

另外也有人提出外資當天大買，推測短線仍可能出現拉抬，建議「開高出就好」，不過，也有些網友認為原PO要謹慎處理，認為題材炒作後易「怎麼漲上去就怎麼跌回去」，提醒原PO要預先設定止損金額，以避免越套越深：「高機率反彈但別戀戰」、「有反彈趕快跑」。

（封面示意圖／取自pixabay）

