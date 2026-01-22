無聲世界裡的獨白 林素玉聽美善.用心付出

在南投埔里鎮擔任公職的林素玉，左耳在2020年失去聽力，同年她到台中慈濟醫院就診，許權振副院長為她左耳裝上電子耳。想不到相隔4年後，她的右耳再度完全失去聽力，於是許副院長再度幫她的右耳，裝上電子耳。這兩次手術中，林素玉感受到慈濟醫療的專業和用心，深受感動，於是、她加入志工培訓，2024年受證委員，如今在醫療志工和其他愛心任務，都不缺席。儘管雙耳完全失去聽力，但戴上電子耳的她，充滿助人回饋的能量。

林素玉：「我耳朵聽不見，(2020年)第1次是左耳(失聰)，(2024年)第2次右耳(失聰)這樣子。」

53歲的公務員、林素玉，這4年內、接連失去了雙耳聽力，在台中慈濟醫院醫護人員的協助下，她陸續裝上左耳和右耳的電子耳，重新聽到世界的聲音。

「 還可以 (還可以)。」

林素玉：「真的很感恩許(權振)副院長，他花了很多時間，幫我開刀(植入電子耳)，然後讓我可以聽得見。」

台中慈濟醫院副院長 許權振：「因為接受這樣(電子耳)，植入手術以後，她(林素玉)幾乎恢復正常，她講話也都很正常，然後她又能回去職場工作，嚴重聽障的(病患)，其實她經過好好地治療，真的是會改變她的一生。」

林素玉恢復正常生活，還拓展人生另一片美麗風景。2024年、受證慈濟委員，她從被人幫助的病患，變成幫助別人的志工。

台中慈濟醫院聽力師 招婷：「她(林素玉)超厲害的，然後她也很勇敢，兩隻耳朵(電子耳)聽的效果，其實比一隻耳朵(電子耳)來得更好。」

林素玉：「我又參加(經藏)演繹 又是舞台劇，其實在(空間)很大範圍的時候，我的那個(電子耳)有時候會有回音，我可能會調整一下，它(電子耳)的靈敏度，可是還是有時候可能會聽錯指令，就透過練習這樣克服了，所以就可以順利完成了這次的演繹，做完電子耳之後，就是好像還可以跟正常人一樣，然後去幫助人 去做很多事情，我覺得真的很開心 很感恩。」

