無聲交流擦出火花！張孝全、林依晨圖書館邂逅片段曝光

林依晨（左）與張孝全第四度合作，在《深度安靜》中首次飾演夫妻，展現絕佳默契。（圖／風起娛樂提供）





知名紀錄片導演、金馬最佳短片得主沈可尚首度挑戰劇情長片《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM）未演先轟動，迅速成為華語影壇話題焦點。電影強勢入圍第62屆金馬獎7項大獎，更在第9屆平遙國際電影節奪下「最佳影片」、「最佳男主角」、「觀眾票選藏龍單元最受歡迎影片」3項殊榮，並於全球各地影展持續累積亮眼評價。官方社群今（11）日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮。短短數十秒即引發網路熱烈討論，從視覺氛圍到情緒層次，都讓影迷提前感受到沈可尚獨到的敘事風格與細膩情感鋪陳。

廣告 廣告

《深度安靜》張孝全（右）、林依晨首次圖書館邂逅，「書寫聲」意外傳情。（圖／風起娛樂提供）

《深度安靜》張孝全（右）、林依晨首次圖書館邂逅，「書寫聲」意外傳情。（圖／風起娛樂提供）

最新釋出的宣傳影片中，張孝全與林依晨飾演的諭明與依庭，在圖書館展開初相遇的關鍵戲。這場帶著青澀悸動的邂逅，不僅流露出角色之間純粹的情感火花，也成為全片動人明亮、氛圍輕快的段落，兩人的情感在無聲中悄悄萌芽。林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀。最讓她印象深刻的，是兩人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契，「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」兩人時而偷瞄對方，最終忍不住相視而笑，林依晨形容：「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定了自然又迷人的開端。」

張孝全回憶，圖書館戲是全片開拍的第一天，在一個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現。他分享，諭明初登場時的狀態是單純而直白的，而這場戲也充滿了即興能量。「我們會先和導演討論，但彼此並不知道對方討論了什麼。」因此在一聲Action後，現場會出現一些未知而碰撞出的化學變化。張孝全表示，沈可尚導演不會要求演員一定要照著他的方式表演，反而給予自由發揮的空間，「有時候戲走著走著，我們兩個演員就在劇本基礎上萌生出新的情感與節奏，那些當下生成的變化，也成了這場戲最迷人的部分。」

導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點，「所有愛情都來自一個天然的曖昧。突然有一刻，遇見一個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」沈可尚也透露角色的背景設定，「張孝全飾演的諭明就讀建築系、林依晨飾演的依庭主修心理學，兩人在圖書館的互動，全倚靠聲音傳情。」沈可尚表示：「我們三人都不知道每個take會出現什麼節奏，因此很仰賴即興。每次不同的節奏，無可預期，這正是曖昧表達的方式。」於是，當張孝全專注繪圖、林依晨隨筆塗鴉時，用聲音傳情的意外，就這樣出現了。

片中圖書館的選景，導演沈可尚特別選擇由建築師王秋華設計的「張靜愚紀念圖書館」。他表示：「線條簡潔、足夠挑高、色彩結構安定感很強。第一次踏進去，就決定在這拍了，因為它有一種凍結時間的威力！」從鏡頭調度到聲音設計，這場戲在視覺與聽覺層面皆蘊含大量細節，「我們在這裡使用了全片唯一的升降鏡頭，把不同時間層次都做出來，兩人、多人、光影浮塵，都在這個場景裡流動。」張孝全也認為圖書館象徵了電影名稱的意涵，「在一個需要保持安靜的場合做為開場，正呼應《深度安靜》的精神。」 林依晨則說：「我覺得圖書館在這個故事中象徵著一些秘密，一些沒有機會被翻閱的秘密。」

電影《深度安靜》由義大利、波蘭、紐西蘭等團隊攜手台灣金獎製作班底共同打造，於本屆金馬影展台灣首映後，獲得壓倒性好評，影評人一致盛讚張孝全、林依晨、金士傑三位主演，以極度細膩且深具張力的表演，層層堆疊片中壓抑卻流動的情感，營造出直擊人心的震撼力。不少影迷直呼「無法立即平復情緒」、「一定要進戲院二刷感受大銀幕的沉浸感」。監製瞿友寧感性表示：「由衷感謝所有工作夥伴的投入與付出，才能完成這部作品。我始終相信，一個動人的故事能為我們帶來力量，期待觀眾在明年3月電影正式上映時，走進電影院，親自感受《深度安靜》帶來的深刻與震撼。」

《深度安靜》故事描述，諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。行動不便的岳父（金士傑飾）搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭的內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。《深度安靜》2026年3月20日上映。



【更多東森娛樂報導】

●提名金馬新導演！沈可尚「開約張孝全慶功」紀錄片沒入圍很傷心

●金馬62／張孝全10年前就寫好感言！老公甜喊林依晨：你一直是最棒的

●11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲

