無聲傷腎兇手是它！重金屬引發腎功能異常 這款化痰藥是解毒劑
近年來環境汙染日益嚴重，重金屬對人體健康的影響也受到越來越多的關注。台中榮民總醫院毒物醫學部臨床毒物科主任鍾牧圻與內科部腎臟科主任游棟閔提醒，長期暴露在重金屬環境中，可能會導致腎功能惡化，嚴重時甚至引發慢性腎病，民眾應提高警覺。
壯世代男無症狀 健檢發現腎功能異常
64歲的李先生因家族有腎臟病史且長期痛風，在例行健檢中赫然發現腎功能異常，肌酸酐清除率只有46mL/min，已達到中度慢性腎病的程度。在游棟閔主任的進一步檢查下，發現李先生的尿液中砷濃度高達586.9µg/L，遠超過正常值（<100 µg/L）。所幸經過飲食衛教並使用解毒劑愛克痰（Acetin）治療，兩個月內尿砷值降至正常，腎功能也恢復至接近正常水平。
砷超標自己也意外 懷疑愛吃海鮮造成
李先生表示，做了重金屬檢測以後才發現，原來自己砷超標很多，後來回想可能原因，除了小時候喝地下水之外，大概就是特別喜歡吃海鮮，可能是砷殘留的一個因素。
他也表示，因為年紀漸漸大了，總認為健檢有些紅字是正常的，之前有脂肪肝和痛風都沒有特別在意，不過因為媽媽80幾歲洗腎，所以特別對腎臟有感覺，當看到肌酸酐超標，才特別再進一步檢查。現在他會多喝水、吃清淡，也補充醫師開立的活性碳吸附腸胃道毒素。
砷中毒容易無聲傷腎
鍾牧圻指出，李先生在健檢前並無明顯的中毒症狀，如噁心、嘔吐、黃疸或疲倦等，這凸顯了砷中毒的危險性在於「無聲傷腎」。當症狀出現時，往往已經相當嚴重，因此建議以尿液檢測作為主要的篩檢方式。
看更多：鉛暴露躲不掉 傷腦傷腎引起高血壓！2種益生菌幫排重金屬
重金屬暴露增加腎功能受損風險
砷不僅是國際癌症研究機構（IARC）列為1級致癌物，也具有強烈的腎毒性。鍾牧圻醫師團隊在2022年發表於《Environmental Health》的研究顯示，即使血中金屬濃度未達中毒標準，多重金屬（如砷、鉛、鎘）暴露與腎功能下降仍有顯著關聯。
研究指出，長期暴露於這些重金屬的民眾，其腎功能受損風險比一般人高出約1.67倍；若合併葉酸缺乏或高尿酸血症，風險更可能提升至2.83至4.16倍之多。
看更多：重金屬中毒怎麼解？醫曝「銅板價蔬菜」 竟是最強解毒食物
生活中潛藏重金屬風險
鍾牧圻提醒，環境重金屬暴露主要來自食物、飲水和工作環境，民眾常忽略的來源包括：不明來源的草藥、未經合法檢驗的保健食品、礦物質補充品，或受汙染的大型深海魚、內臟，以及農藥、化工廠等，都可能潛藏環境重金屬風險。
看更多：10大傷腎喝水習慣！運動後、晚餐後大量喝水超危險 晨起要喝這杯水
早期發現早期治療腎功能可望恢復
游棟閔說明，若民眾發現自己有不明原因的腎功能異常，應考慮重金屬中毒的可能性，並進行相關檢測。透過完整檢查與早期介入，有機會防止腎臟進一步惡化，甚至逆轉腎功能。
◎ 圖片來源／台中榮總提供
◎ 諮詢專家／游棟閔醫師．鍾牧圻醫師．患者李先生
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
