無聲抗議「原子彈檯燈」？韓團演出「2主持人來自廣島」全程沉默

娛樂中心／周希雯報導

南韓人氣女團「aespa」，原定跨年夜全體登上日本NHK紅白歌合戰，不過中國籍成員寧寧被挖出，曾PO出神似「原子彈爆炸」的蘑菇雲檯燈、並稱好可愛，遭日本民眾抵制，最終以4缺1形式登台演出。雖然引發爭議的寧寧因流感臨時缺席，不過有網友發現，aespa演出結束後只有1名主持人發聲感謝，另2名廣島出身的主持人則全程沉默，畫面令眾人驚呼是「無聲的抗議」。





中國成員昔曬「原子彈檯燈」！aespa唱紅白「2主持人全程沉默」疑無聲抗議

aespa以四缺一形式登上《紅白》舞台。（圖／翻攝「aespa_official」IG）

廣告 廣告

aespa此次是首度登上《紅白》舞台，不過隨著中日關係惡化，有人挖出寧寧2022年曾發文稱「我買了一盞可愛的燈，你覺得怎麼樣？」由於檯燈造型源自二戰時期，日本廣島、長崎原子彈爆炸的畫面，當時就引發不少批評。如今被翻出黑歷史後，即使NHK緩頰稱寧寧無特別意圖，仍引發日本強烈抵制、要求aespa退出紅白；因此在演出前2天，經紀公司SM娛樂臨時宣布，寧寧因感染流感需休養，確定缺席12月31日的演出，以平息日本觀眾的怒火。

對此，aespa當天以4缺1形式登台演出、帶來夯曲〈Whiplash〉，由其他成員代唱寧寧的部分， 整體表現依舊維持高水準；3人演出結束後帶著微笑深深鞠躬，也得到熱烈歡呼聲，似乎未受到爭議影響。不過有觀眾發現，無論是事前介紹aespa、或是結束後發聲感謝，都只有1名主持人說明；另2名主持人有吉弘行、綾瀨遙則是全程沉默，尤其向來以詼諧毒舌風格著稱的有吉弘行，直接收起笑容，該片段引發不小討論。





值得注意的是，日媒隨後也跟進報導稱，大部分主持人會在演出後給予讚賞，但有吉弘行、綾瀨遙罕見都保持沉默，「目前尚不清楚這些舉動是否有什麼意義，但可以說，這種『沉默』傳遞了一個強烈的信號」。由於2名主持人都是來自廣島，長期旅居日本的作家「魚漿夫婦」分享此事後，不少網友也猜測「這時候，沉默就是最大聲的譴責。」、「有吉&綾瀨遙展現出有風骨的一面，也是為鄉親們做無言的抗議」、「踩在人家傷口上，無聲抗議已經很客氣了」、「沒有變成以前的毒舌有吉都是慈悲」。

相關片段請從48:37開始觀看。





原文出處：中國成員昔曬「原子彈檯燈」！aespa唱紅白「2主持人全程沉默」疑無聲抗議

更多民視新聞報導

逆風找王ADEN跨年夜大跳！台北酒吧喊：台灣人愛與包容…

黃國昌裸上身秀巨肌！網發現「1處變小」醫點出重要訊號

統神想送兒子出國學英文！選「1國家」網困惑：都是華人…

