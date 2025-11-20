無聲數據戰 資安戰力準備好了嗎
大陸解放軍去年成立的「信息支援部隊」近期公開亮相，宣稱此一兵種戰略多元，可以統籌通信、網路以及電磁等訊息體系，能在戰時執行「數據轟炸」。對於台灣而言，這不僅是軍事現代化象徵，更代表對我方政治、社會以及軍事通信節點的長期威脅，這類複合威脅的滲透風險，賴政府的國防體系準備好了嗎？
當前兩岸軍事態勢的核心轉變是資訊主權的輿論戰爭。大陸成立信息支援部隊，標榜解放軍全面進入「認知戰、網路戰、電磁戰」三位一體的新時代，不僅意味後勤保障，更被視為統合數據、演算法及輿論戰的數位「戰略中樞」。對於台灣的策略分析，象徵戰場早已滲入我們的手機螢幕、社群平台及政府網路，面對這種非傳統的軍事威脅，台灣可從三個面向建立策略，一是強化資安作戰體系，培養具備軍事指揮的資通專才；二是防範信息支援部隊以台灣為介選試驗；三是理解數據轟炸的戰略邏輯，建構抵禦資訊武器化的社會韌性。
大陸在軍事教育體系大刀闊斧革新，陸續規畫與信息支援相關的工程學校，例如今年成立信息支援部隊工程大學，建立常備的人才庫與技術研發鏈。2025年開始組建若干新軍校，要將信息支援列為戰略兵種。顯然，北京政府正把資訊作戰人才軍事化，從滲透、攔截、攻擊等技術層面，協同「指揮鏈」由上而下布達，整合網、電、認知作戰的能力。台灣軍方普遍仍以「大學儲備軍官團」、「軍事院校招生」、「後備戰士」及「專業預備軍士官班」等管道，以此加入資通電軍，而非採取獨立招募形式，或是建立專門軍事訓練體系。
信息支援部隊不僅限於傳統的電磁與通信保障，涵蓋數位滲透的支援能力，包含對外宣傳或認知作戰，在實際選舉或黨內競爭中測試訊息傳播，搭配境外網路社群帳號，鎖定特定族群並執行定位訊息攻勢，藉此收集受眾反應以此驗證作戰效果。若將這些活動納入軍事訓練循環模式，即能建構「政治影響力的常態化演練」，解放軍相關單位可能藉由公開或半公開戰術，滲透台灣內部政治事件進行測試操控。
「數據轟炸」是以數據流、演算法以及精準化為手段，鎖定目標透過指揮鏈形成資訊打擊、社會分化並且癱瘓政府，解放軍以「迎戰數據轟炸」列為訊息支援部隊的主要職能，並把資訊攻防作為戰略手段納入軍事準備。在實務上，數據轟炸可以同時破壞軍事指揮通訊，迫使關鍵指令延誤或造成錯誤，以此操縱民意並且誘導社會弱化抵抗意志，造成政府戰時溝通崩盤。這是一種利用「海量訊息」取代或輔助傳統火力的混合戰略。
在資訊作戰上，國安局抽驗查核陸製語言模型的應用程式及生成內容等，其中包含文心一言、通義千問、騰訊元寶、豆包以及DeepSeek等，相關產品普遍存在內容偏頗以及資安風險，當中恐怕已有戰略布局。尤其運用AI虛擬主播內容、有組織的推播操作，加上大量境外上傳影片，為了強化台灣社群放大效應，皆已顯示相關技術與方法正被演練並可能軍事化。
解放軍「信息支援部隊」的整編規畫，意味戰爭已全面邁入「無聲的數據戰」時代，不只依靠炮火、軍艦以及無人機，反以資訊滲透、演算操控與認知誘導作為另一武器。賴政府的資安戰力準備好了？沒有「軍規網戰」的技術班底，如何抵擋無孔不入的政治滲透，更遑論在數據轟炸下，打造跨域整合的「資訊防衛體系」。台灣面對這場無聲戰線，不僅要能積極防守，更要學會識破反制，而非提早淪為對岸操控的虛擬戰區。（作者為台灣國際戰略學會副研究員）
