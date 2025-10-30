無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃





以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲火紅的59歲歌后坣娜（原名唐娜）不敵胰臟癌辭世，低調封鎖死訊2週，消息曝光後外界和親友粉絲深感不捨。胰臟癌有「癌症之王」、「無聲殺手」之稱，也曾奪走知名男高音帕華洛帝（Luciano Pavarotti）、中研院前院長李遠哲夫人吳錦麗，以及資深藝人巴戈、李麗鳳和知名體育傅達仁的生命。許多醫生專家曾示警關於胰臟癌相關知識，希望提醒大家預防勝於治療，保護身體健康。

男性患胰臟癌高於女性2倍

根據衛生福利部豐原醫院衛教資料，一般胰臟癌指的是，由胰臟外分泌腺導管長出的腺癌。好發年齡為30-70歲，平均年齡56歲，台灣男性患有胰臟癌機率約女性2倍，可能和男性抽菸比率較高有關。

廣告 廣告

胃腸肝膽科醫師錢政弘在2025年4月曾透過FB粉專「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」貼文指出：「胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變」。錢政弘醫師同時引述2024年韓國延世大學研究統計「急性胰臟炎發生後2年內出現胰臟癌的機率高達19倍，過5年才會降到2.7倍，一直等到過10年以上，風險才會降到跟一般人一樣」，建議「後續一定要繼續追蹤至少2年以上」，尤其「有胰臟炎病史」、「愛吃甜食」、「飲酒」、「肥胖」、「糖尿病」、「膽結石」、「高血脂患者」等高危險族群，更應積極預防。

男性患胰臟癌高於女性2倍，醫揭原因。圖片來源：pexels

8招預防胰臟癌

綜合豐原醫院衛教資訊與錢政弘醫師FB分享的內容，「8招預防胰臟癌」生活指引如下：

1.戒菸、少喝酒、咖啡、茶等刺激性飲料。戒菸可使胰臟癌風險降低30-50%。避免吸到二手煙也同樣重要。

2.勿攝取過量動物性脂肪、高蛋白食物。控制高三酸甘油酯，因該成分會促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。「控制三酸甘油酯至<150 mg/Dl」可降低胰臟炎復發率和胰臟癌。

3.勿食用含硝化鹽（食品添加劑）的食物。

4.避免甜食，葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。

甜食會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成。圖片來源：pexels

5.多補充富含植物性蛋白質、維生素 C、E 及礦物質鈣、硒的食物。

6.多吃十字花科蔬菜（花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔（蘿蔔葉））等補充纖維質食物：十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收。蔬菜中富含異硫氰酸鹽 (ITCS)，芥蘭素 (Indole-3-Carbinol)，葡萄糖二酸(glucaric acid) 等抗氧化物，可以協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道粘膜的傷害， 同時預防胰臟癌和大腸癌。

7.多吃南瓜、胡蘿蔔：β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）的產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。一週吃五份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜），可減少20 %胰臟癌風險。

8. 高風險族群定期健康檢查：已罹患急性或慢性胰臟炎者要積極接受治療，40歲以上者，或有胰臟炎、胰臟癌、糖尿病等疾病家族史的人，更要定期接受健康檢查。特別是有遺傳性胰臟炎，家族一等親中有2個以上胰臟癌患者，其發生率較一般人高2.8到18倍。

除了日常飲控與養成定期身體檢查的習慣，身上若有異常警訊也需多注意，希望大家都能找到適合自己身心靈健康生活節奏與方式。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

氣溫變低為何易中風？專家曝「魚油護心3功效」1類人不適合服用

好意外「全球健康食物TOP10」驚見豬油！冠軍非蔬果是它