無聲的控「塑」！搶救世遺馬拉威湖

被譽為非洲生物多樣性寶庫的馬拉威湖，在清澈湖水之下，正悄悄累積大量塑膠垃圾。這些汙染不只威脅珍稀魚類，也可能透過飲水與食物鏈，影響人類健康。當地學者與潛水員，正試圖從湖底開始，對抗這場危機。

清澈湖水中，潛水員緩緩下潛，本該五彩繽紛的熱帶魚身旁，卻躺著寶特瓶、塑膠袋與破碎垃圾。這裡，是非洲世界遺產「馬拉威湖」，擁有全球罕見的生物多樣性，如今卻面臨塑膠汙染的嚴峻威脅。演化生物學家 麥凱：「垃圾會堆積在魚類的產卵區，或雄魚守護的活動範圍內，讓牠們難以繁殖，魚不只會吞食完整的塑膠，也會吃進微塑膠，而這些塑膠在湖中分解後，人們飲用湖水 也會攝入微塑膠。」

為了保護湖泊，演化生物學家麥凱在2004年與世界自然基金會芬蘭分會，共同成立非政府組織，並從2023年起，組織了一支10人潛水團隊，定期潛入湖中清理垃圾。但這樣的清理行動，只能暫時止血。演化生物學家 麥凱：「潛水員只能清理很小的範圍，對觀光客有幫助，但真正必要的是，馬拉威必須停止使用一次性塑膠，並效法坦尚尼亞與肯亞。」

根據聯合國環境規劃署，馬拉威每年生產約7.5萬噸塑膠，其中8成為一次性塑膠。由於缺乏回收系統，塑膠垃圾被隨意丟棄，或被風吹入湖中。當地村長 麥克利爾：「我們呼籲政府，停止塑膠的生產，你走在村子裡，到處都能看到塑膠垃圾，情況真的非常嚴重，我們必須停止生產這些塑膠。」

儘管政府早在2015年起，就禁止生產厚度低於60微米的塑膠製品，但監管困難，問題至今仍未消失。在潛水員一次次下潛之間，馬拉威湖的未來，仍等待更全面的政策改變，才能真正重獲新生。

