「無聲」軍演勝有聲！ 中共年末再亮「艦」東亞 海峽雷霆恐再響？

路透社和日本的共同社接連披露，中共的軍艦和海警船，從上週開始，在整個東亞海域大舉活動，數量最高一度超過百艘! 而且態勢，如同去年同一時間的「無聲軍演」一般，兵力規模大，官方卻低調行事。儘管日方認為，這些動作和近期的中日關係緊繃更為相關；我國國安單位卻也示警，正密切關注是否又會發展為對台的針對性軍演。

路透社和共同社相繼披露，中共解放軍和海警的艦艇，於12月初大舉部署於東亞海域，更稱數量最多時超過百艘。圖為過往艦隊操演畫面。(圖／央視)

人道搜救，本該不分國界。但若披上「演練」外衣，卻做出越界巡查的動作——就很難讓人信服。

12/6，中國大陸的國家通訊社「中新社」，發布海事單位在海峽中線南端、澎湖西南方的台灣灘，進行一連串「專項執法」的相關訊息和影像。其實，進一步比較陣容、動作，與「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」幾乎如出一轍。

淡江大學戰略所副教授 林穎佑 指出：「海軍在外圍，海警、海監等公務船專門對付台灣，在 2025 年『海峽雷霆』之後，已經是確定趨勢。」

國防院中共政軍所副研究員 龔祥生 分析：「顯然海峽中線已經不被中共視為限制。若真是人道救援——為何不選海象較佳的季節？時機上看，或許也在呼應其他動作。」

12/6，中新社報導，中國福建海事局聯合中國交通運輸部東海救助局，首度在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」。圖為參與行動公務船之一的「海巡06」。(圖／北京日報)

的確，國內也有人將其與近期解放軍的「百艦齊發」視為組合拳。

12月4日，路透社先披露大批中共軍艦與海警船同時在東亞多處海域部署。日本共同社後續報導，更指稱艦船總數一度「破百」。引起日本政府高度擔憂。

林穎佑指出：「這波軍事動作，時間點正好是美國發布 2025 年 NSS（國家安全戰略）的時候。解放軍的訊息之一，就是向美國展示有能力突破第一島鏈威懾。」

這讓情勢也接近2024年 12 月的「無聲軍演」，大批中共海軍海上支隊傾巢出動，但官方態度格外低調。

反倒是我國國安單位，上週先示警，恐怕轉為「聯合利劍C」這類針對台灣的軍事演習。只要把例行的聯合戰備警巡以及遠海長訓的這些常態性演習做個包裝，再提供特定演習代號就可以變成針對性演習。

安全臺灣學會理事長楊太源分析：「聽到一百艘很驚人，但分布在東海、南海、渤海、黃海、台海周邊到西太，其實每區大概十幾二十艘。真正要注意的是台灣周遭船隻的數量變化、編隊、船型。」

國安局日前於立院時曾表示，不能排除任何演習被賦予代號，包裝為對台軍演的可能性。（圖／解放軍東部戰區微信號）

楊太源同時指出，如果中共今年年底前，再次在台海發動聯合演訓——「那不會是聯合利劍C，而可能是 聯合利劍—2025A，或海峽雷霆—2025B。」

因為依中共慣例，行動代號由名稱＋年份＋階段＋地點組成。而今年四月，已曾發起海峽雷霆-2025A的對台軍演。

2025 的「海峽雷霆」是否會再次猝然響起？仍待觀察。不過，日本防衛省統合幕僚監部的公開資料顯示，遼寧號航艦編隊，通過宮古水道後，已反而轉北，更靠近日本。

日本防衛省統合幕僚監部公布圖資，指出中共遼寧號航艦編隊穿越宮古水道後北轉。(圖／日本防衛省統合幕僚監部)

龔祥生認為，中日之間的緊張關係上升，特別是在釣魚台海域到台灣海峽這個敏感區塊，中共不需在宣傳上多做著墨，但能讓周遭國家產生猜疑或提防心態，也就達到軍事行動的目標。

說台灣是北京宣洩中日緊張的出口，或許言過其實。但解放軍連續兩年把一、二島鏈之間當成練兵場，仍值得密切關注。楊太源強調，須注意這類低調的演練，中共不透過代號宣傳或認知作戰，而是實際檢驗部隊的聯合作戰能力，甚至可能利用民間船隻進行補給。

各界長期認為軍演受限天候，最佳時段為 4 至 10 月。但林穎佑提醒，這可能已被改寫：「過去大船不夠，所以沒辦法在東北季風下出海。現在大噸位船艦變多，甚至三航艦都有可能在冬季進行聯合作戰。」

最令人擔憂的，不該是高調繞島或發言叫陣，而是威脅勢力不聲不響地布局，等待台灣掉以輕心的時刻。

