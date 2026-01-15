「無肉」韭菜水餃1顆7元民眾傻眼 越南業者：特別改良

高雄市 / 綜合報導

有民眾日前到高雄鳳山區一間水餃店，花70元買10顆韭菜水餃，但咬了一口發現，裡面沒有肉，只有韭菜，覺1顆賣7元太貴了，店家說是特別改良，到底怎麼回事。

民眾點了10顆韭菜水餃，咬下去，裡面滿滿韭菜餡料，但仔細看，竟然完全沒有肉，這樣要70元，日前有消費者吃到這種無肉版韭菜水餃，換算下來1顆7塊錢，認為太貴了。

其他民眾：「要看它吃起來的感覺，應該就好像素食的感覺一樣，沒有味道，(價格)確實有點高，應該放一些(肉)會比較香吧。」引發討論的是高雄鳳山區這間水餃店，原來業者是越南籍，因為本身喜歡吃無肉的韭菜水餃，因此沒有包肉，在菜單上都會先備注，有肉無肉。

業者：「我們會註明沒有肉跟有肉，我們都有註明在菜單上面，因為很多客人不吃肉，我們每一樣菜裡面都會有肉，只有玉米濃湯跟韭菜是沒有肉，我們也有跟客人解釋我韭菜是純菜這樣，沒有肉。」

我們都有註明有肉跟沒肉，因為很多客人不吃後，只有玉米濃湯跟韭菜沒有肉，不過一顆水餃7塊錢算貴嗎，另外一間水餃店的韭菜水餃，也是現包現煮，不同的是這間有混入豬肉餡，這樣一顆同樣賣7塊錢。

其他業者：「水餃跟肉一比一左右，有時候不均勻會有(沒肉的情形)。」比例豬肉韭菜1：1左右，不均勻的話可能會有沒有肉的情形，另外這間連鎖鍋貼店的韭菜水餃，扒開皮來，也明顯可以看到豬肉，一顆也是七塊錢。

同樣價錢，有的包肉，有的全素，民眾普遍認知，有肉的價錢比較合理，每個人標準不一，但點餐前還是和店家再三確認，以免吃出爭議。

