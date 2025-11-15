即時中心／林耿郁報導

近期日本首相高市早苗一句「台灣有事」可能出兵相助的言論，引發中國暴怒跳腳；對於中國呼籲國民，暫停前往日本旅遊的消息，台灣網友大讚「惠台政策」；至於日本方面則決定「冷處理」，不隨中國的暴怒起舞。

無能狂怒？NHK報導，針對近期中國對高市早苗「台灣有事」言論的大動作反彈，日本政府昨（15）天明確表態，批評中國此舉不符合雙方推動戰略互惠關係的大方向，已透過外交管道提出嚴正關切，要求北京立即採取適當措施，避免影響兩國民間交流。

中方反彈升級 呼籲民眾避免赴日

高市早苗7日在國會被問及，台灣遭武力入侵是否構成「存立危機事態」時，回答「有可能」。此說法被北京視為日本將派兵介入台海衝突的明確表態。

廣告 廣告

14日中國外交部深夜發文，呼籲國民避免前往日本「以策安全」，引發國際社會高度關注。

對此，官房長官木原誠二15日表示，這與上次日中領袖會談確認的「戰略互惠關係」與「建設性、穩定關係方向背道而馳；正因雙方有立場差異，更需要多層次、密切的溝通。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正晃，也緊急召見中國駐日大使館施泳副公使，強調因政治立場不同，影響民間交流「極不恰當」，要求中國立即採取「適當措施」降溫局勢。

政府內部有人憂心，一旦中國旅客減少，日本觀光業可能再度受到衝擊。但也有意見指出，這或許是重新思考日本、中國未來關係定位的契機。

政府總體立場仍認為：「事態升溫不利雙方」，將繼續觀察中國下一步動向。

薛劍「斬首」言論惹議 日朝野呼籲採取更強硬措施

另外，針對中國駐大阪總領事薛劍，近日在SNS說要砍掉高市早苗「骯髒頭顱」的相關發言，也引發日本政壇強烈反彈。

多名朝野議員要求政府將薛劍「驅逐出境」；政府則回應，將持續要求中方採取「適切行動」。

原文出處：快新聞／無能狂怒？「台灣有事」言論引中國跳腳 日政府決議冷處理

更多民視新聞報導

身體很誠實！中官方大聲反日 民眾瘋上電影院看《鬼滅》、《EVA》

中國「公民避免赴日」＋軍事恫嚇 總統府：別再當國際麻煩製造者

敵我不分！馬英九、洪秀柱「跟進中國」批高市 吳思瑤火大開轟了

