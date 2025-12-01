無腦刷！LINE Bank聯名信用卡扣款禮5%回饋確定延長 全支付推整合回饋
記者李鴻典／台北報導
LINE Bank宣布，原定12月底截止的LINE Bank聯名卡「扣款禮5%回饋」確定延長到明年7月底！每年12月底是各家信用卡權益變動和到期的高峰期，更是客戶高度觀望期。為持續搶占「神卡」寶座，今年LINE Bank聯名卡將最受歡迎「扣款禮5%回饋」再延長， 推薦好友辦卡更提供每卡新台幣300元獎金。
「扣款禮5%回饋」一直是網友最喜愛的聯名卡回饋之一，首次核卡設定自動扣款成功，即可享有扣款禮5%回饋，等同百元星巴克咖啡折5元！免解任務、免登錄，堪稱是市場上最直覺、最簡單的回饋方式。「扣款禮5%回饋」搭配LINE Bank聯名卡（聯邦限定）國外刷卡消費回饋最高2.5%，以及指定網購、影音、遊戲加碼3%（每月上限300元），最高能獲得10.5%現金回饋。
全台最知名的冬季農遊行程「大湖草莓季」即將起跑，LINE Pay首度攜手近百家苗栗大湖草莓農園及大湖地區農會，推出「LINE Pay大湖草莓園限定優惠」，即日起至2026/3/31，用戶可於結帳前開啟LINE Pay好康地圖，下載合作草莓園的100元優惠券，入園採果或購買店家商品單筆滿1,500元即可折抵。凡於合作草莓園使用LINE Pay支付，不限金額還能再獲得一張大湖酒莊的9折優惠券，可用於購買果醬、果乾、草莓大福、草莓酒等農特產品或食品，單筆消費滿500元即可使用，最高可折抵100元。
迎戰年末消費最旺季，全支付宣布整合線上線下全通路，針對消費者最常使用的三大高頻場景推出整合回饋！首波主打「雙12購物節」，延長通勤族最愛的 USPACE 停車優惠，搭配好評不斷的 foodpanda 外送回饋，打造日常省錢生活圈；緊接著針對年底百貨週年慶與 3C 換機潮，串聯「 NOKE 忠泰樂生活 」與「神腦國際」祭出最高 20% 全點回饋。
全支付進一步深化生活場景，不僅進駐「振宇五金」滿足居家修繕需求，更深入連結職人咖啡文化與節慶體驗，與「臺北咖 x 東京咖啡節」、「有趣市集-東方聖誕節」跨界合作，邀咖啡迷與風格生活家們一同品味質感日常，感受溫馨節慶氛圍。
此外，交通部公路局12月1日起推出升級版 「TPASS 2.0+」。只要使用iPASS MONEY APP 乘車碼登錄綁定常客回饋活動，支付公共運輸費用，即可適用常客回饋優惠，每月最高回饋上限達新臺幣2,500元。
TPASS 2.0常客優惠（公路客運運輸合併計算），單月累積搭乘次數越多，回饋越高；11～30次：回饋15%；31次以上：回饋30%。軌道運輸回饋：臺鐵／臺北捷運／新北捷運11次以上：回饋 2%。
TPASS 2.0+中長途國道客運（獨立計算），除原有的運具回饋，另外針對中長距離通勤者提供更高回饋；2～3次：回饋15%。4次以上：回饋30%。
iPASS MONEY為鼓勵大家多多搭乘交通工具響應減碳生活，推出一卡通綠點服務，只要搭乘大眾運輸即可獲得「一卡通綠點」，搭乘1趟可累積0.1點，1點可折抵回饋儲值金1元，相當於新台幣1元，可折抵於交通費、生活繳費及三大超商等多元場域，未來折抵服務也將持續擴大，打造更完整的綠色點數經濟。
更多三立新聞網報導
2025交換禮物就選這三類！盤點最夯趨勢 實用、儀式、分享一次滿足
粉色浪漫來襲！太妍、Karina同款 女孩們冬季旅遊選這咖最時尚不怕撞
搶！台北君悅西餐攻信義聖誕餐飲商機 101煙火零距離跨年派對剩零星席次
iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務
其他人也在看
黑五/雙12優惠2025全攻略：Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶、訂房下殺6折up【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、UNIQLO感謝祭66折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。Yahoo夯好物 ・ 3 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧 意外之財不斷
威力彩今（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、龍的人12月初會獲得財神眷顧，意外之財不斷，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 2 小時前
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 10 小時前
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
2025黑五必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，Longchamp換季折扣7折超划算|揪愛Mei推好物
秋冬到衣櫃換季，別忘了”配件”也要升級！身為購物界的時尚高手、「揪愛Mei」最愛把包包當成整體造型的亮點，可以瞬間讓造型加分、氣場升級。這次趁著Yahoo年末購物趴，不只折扣甜，還能一次補齊顏色與包型的秋冬趨勢，又不失經典百搭的特性，幫妳買對買划算、一路時髦到春天～Yahoo夯好物 ・ 3 週前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、kkday不限金額95折
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光
明（2）日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 21 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 7 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 8 小時前