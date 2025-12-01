無腦刷！LINE Bank聯名信用卡扣款禮5%回饋確定延長 全支付推整合回饋

記者李鴻典／台北報導

LINE Bank宣布，原定12月底截止的LINE Bank聯名卡「扣款禮5%回饋」確定延長到明年7月底！每年12月底是各家信用卡權益變動和到期的高峰期，更是客戶高度觀望期。為持續搶占「神卡」寶座，今年LINE Bank聯名卡將最受歡迎「扣款禮5%回饋」再延長， 推薦好友辦卡更提供每卡新台幣300元獎金。

LINE Bank聯名信用卡「扣款禮5%回饋」確定延長！回饋最高10.5%。（圖／品牌業者提供）

「扣款禮5%回饋」一直是網友最喜愛的聯名卡回饋之一，首次核卡設定自動扣款成功，即可享有扣款禮5%回饋，等同百元星巴克咖啡折5元！免解任務、免登錄，堪稱是市場上最直覺、最簡單的回饋方式。「扣款禮5%回饋」搭配LINE Bank聯名卡（聯邦限定）國外刷卡消費回饋最高2.5%，以及指定網購、影音、遊戲加碼3%（每月上限300元），最高能獲得10.5%現金回饋。

廣告 廣告

全台最知名的冬季農遊行程「大湖草莓季」即將起跑，LINE Pay首度攜手近百家苗栗大湖草莓農園及大湖地區農會，推出「LINE Pay大湖草莓園限定優惠」，即日起至2026/3/31，用戶可於結帳前開啟LINE Pay好康地圖，下載合作草莓園的100元優惠券，入園採果或購買店家商品單筆滿1,500元即可折抵。凡於合作草莓園使用LINE Pay支付，不限金額還能再獲得一張大湖酒莊的9折優惠券，可用於購買果醬、果乾、草莓大福、草莓酒等農特產品或食品，單筆消費滿500元即可使用，最高可折抵100元。

LINE Pay大湖草莓園限定優惠，採草莓折百元，伴手禮最高9折優惠。（圖／品牌業者提供）

迎戰年末消費最旺季，全支付宣布整合線上線下全通路，針對消費者最常使用的三大高頻場景推出整合回饋！首波主打「雙12購物節」，延長通勤族最愛的 USPACE 停車優惠，搭配好評不斷的 foodpanda 外送回饋，打造日常省錢生活圈；緊接著針對年底百貨週年慶與 3C 換機潮，串聯「 NOKE 忠泰樂生活 」與「神腦國際」祭出最高 20% 全點回饋。

全支付雙12購物節-雙12當日衝18%，全聯全電商再加碼。（圖／品牌業者提供）

全支付進一步深化生活場景，不僅進駐「振宇五金」滿足居家修繕需求，更深入連結職人咖啡文化與節慶體驗，與「臺北咖 x 東京咖啡節」、「有趣市集-東方聖誕節」跨界合作，邀咖啡迷與風格生活家們一同品味質感日常，感受溫馨節慶氛圍。

此外，交通部公路局12月1日起推出升級版 「TPASS 2.0+」。只要使用iPASS MONEY APP 乘車碼登錄綁定常客回饋活動，支付公共運輸費用，即可適用常客回饋優惠，每月最高回饋上限達新臺幣2,500元。

iPASS MONEY APP乘車碼啟動TPASS 2.0+回饋，常客優惠回饋每月最高領2,500元。（圖／品牌業者提供）

TPASS 2.0常客優惠（公路客運運輸合併計算），單月累積搭乘次數越多，回饋越高；11～30次：回饋15%；31次以上：回饋30%。軌道運輸回饋：臺鐵／臺北捷運／新北捷運11次以上：回饋 2%。

TPASS 2.0+中長途國道客運（獨立計算），除原有的運具回饋，另外針對中長距離通勤者提供更高回饋；2～3次：回饋15%。4次以上：回饋30%。

iPASS MONEY為鼓勵大家多多搭乘交通工具響應減碳生活，推出一卡通綠點服務，只要搭乘大眾運輸即可獲得「一卡通綠點」，搭乘1趟可累積0.1點，1點可折抵回饋儲值金1元，相當於新台幣1元，可折抵於交通費、生活繳費及三大超商等多元場域，未來折抵服務也將持續擴大，打造更完整的綠色點數經濟。

更多三立新聞網報導

2025交換禮物就選這三類！盤點最夯趨勢 實用、儀式、分享一次滿足

粉色浪漫來襲！太妍、Karina同款 女孩們冬季旅遊選這咖最時尚不怕撞

搶！台北君悅西餐攻信義聖誕餐飲商機 101煙火零距離跨年派對剩零星席次

iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務

