無腦？彈劾總統跨不了門檻 綠黨團批：把憲判當空氣、把彈劾當道具

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨今（26）日在立法院報告事項提出兩個版本、皆針對總統的彈劾案，並持續主張不服憲法法庭相關判決、要求立法院以決議方式推翻憲判結果。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應指出，藍白此舉「把憲判當空氣，把彈劾當道具」，不僅矛盾，更是違憲作為。

鍾佳濱表示，過去憲法上的彈劾權從未被使用，原因很清楚，彈劾案要「過半數才能提出、三分之二才能通過立法院決議」，而且最終要交付憲法法庭審理。他直言，如今藍白一方面在立法院「譴責、否定」憲法法庭決定，卻又想啟動彈劾程序，邏輯上根本自相矛盾。

鍾佳濱提到，藍白今天在討論事項第一案，就要用立法院決議來推翻憲判決定，這是企圖以多數決凌駕憲政秩序。他強調，依憲法第77條與第78條，司法院是全國最高司法機關，憲法法庭負責違憲審查與統一解釋法令命令，司法院就是最高的解釋憲法機關，「立法院用多數決議來不尊重、甚至推翻憲法法庭解釋，完全是違憲的舉動，憲法本文讀一讀就懂。」

他也質疑，藍白既然聲稱不接受憲法法庭的決議，卻又要提出總統彈劾案並交由憲法法庭審理，「你左手說憲法法庭決議我不遵守；右手要提出總統彈劾案，未來要交給憲法法庭審理。請問未來憲法法庭審理的結果你接受嗎？」

鍾佳濱最後直言，藍白應先把憲法基本精神想清楚，「腦袋是好東西，請多多使用，憲法也多讀熟一點。」

