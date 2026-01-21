無腳本實景演練上線！蔣萬安督導北車測試重大危安應變 市府籲旅客提早出門

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

為提升首都交通樞紐面對重大危安事件的整體應變能力，臺北市政府與中央單位將明（22）日下午，在臺北車站特定區同步啟動高強度跨機關實兵演練，以「無差別攻擊事件」作為演練核心想定。此次演練不僅動員車站內9大事業體與多個外援單位，更同步測試災防告警細胞廣播系統，全面檢驗臺北車站在極端情境下的聯合指揮與應處效能。

市府最後呼籲，明日下午行經臺北車站的旅客，務必提早規劃行程並預留時間，避免因演練管制影響行程。（圖／記者鄧宇婷攝）

根據臺鐵公司說明，本次演習係為檢視臺北車站特定區（以下稱特定區）內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，因此特別選定「以無差別攻擊事件樣態為基礎想定」，並設定特定區內多處場域同時發生危安事件，採取「實地、實景、有想定、無腳本」的方式進行演示。

臺北市政府指出，臺北車站為「四鐵共構車站」，每日進出人次高達60至80萬，兼具「佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元」等特性，也是全國最早成立聯合防災中心的共構車站之一。因此，本次演練目的，在於全面驗證特定區面對高壓危安事件時，各單位的橫向聯繫與實質應變能力。

演練範圍涵蓋特定區內「9大事業體（四鐵四街一微風）」所轄場域，並結合臺北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等外援單位，進行跨體系、跨機關的聯合運作。演練內容將實際測試聯合防災中心啟動流程、警政單位無線電通報與分工、大量傷病患緊急處置，以及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送等關鍵項目。市府強調，此為演練一環，請民眾不必恐慌。

市府也提醒，配合本次正式演習，特定區內各軌道營運機構將於明日上午10時起，於月台、地下街及連通道進行無預警組合練習，並延續至下午2時的正式演習時段。屆時，站內部分區域將實施人員疏散與動線管制，請民眾「遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施」。

交通部及臺北市政府對本次演習高度重視，屆時將由交通部伍勝園政務次長、張垂龍司長，以及臺北市長蔣萬安率副市長與相關局處首長到場督導，臺鐵公司總經理馮輝昇與多名主管亦將共同參與。

市府最後呼籲，明日下午行經臺北車站的旅客，務必提早規劃行程並預留時間，避免因演練管制影響行程。相關單位也強調，透過貼近真實情境的高強度演練，才能在突發事件發生時，將傷害降到最低，確保首都交通核心的安全運作。



