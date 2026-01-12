無良公關造假抹黑 徐巧芯告王浩宇4人轉傳違反選罷法2度不起訴
2022年九合一大選期間，時任台北市議員的徐巧芯，認為遭到「無良公關」粉專及綠側翼網軍抹黑因而提告，台北地檢署日前將無良公關負責人陳冠宇依違反《選罷法》起訴。另外，徐巧芯認為前桃園縣議員王浩宇及3名網友在臉書轉載也涉犯《選罷法》，台北地檢署將王浩宇4人處分不起訴後，徐巧芯再議成功，但北檢在二度偵查後仍認為4人罪嫌不足，今(1/12)日再次處分不起訴。
九合一選前，徐巧芯在臉書PO出角逐台北市長的陳時中，步出餐廳十指緊扣人妻、北市聯醫松德院區副院長李雅玲的照片，影射陳時中伸鹹豬手，隨後，「無良公關」粉絲專頁PO出了一份文件「網軍建置計畫企劃書」，幾乎同時，前桃園縣議員王浩宇也在臉書上PO出這份企劃書。
這份企劃書的內容包括「建請重點針對民進黨北部地區縣市長候選人建置攻擊性議題計畫」、「導師介紹；擬邀請講師名單：文傳會主委洪孟楷、文傳會副主委黃子哲、國發院長林奕華、韓國瑜、蔣萬安等」、「課程形式：學員必須每周繳交作業，並主動發表於祥群網路平台，可作為本黨九合一側翼功防助力」、「建議找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對黑金、賄選、桃色議題潑髒水，增加選民仇恨值」，企劃書上還有徐巧芯、李德維、洪孟楷、蔣萬安等人的簽名。
事後國民黨認為這份企劃書是有心人惡意製作在網路上散播，企圖影響國民黨選情，因此對王浩宇及3名轉傳的網友提出告訴。但北檢認為王浩宇及3名網友罪嫌不足，在2024年7月3日處分不起訴。然而同為告訴人的徐巧芯不服提起再議，台高檢署認為仍有事證待釐清，將案件發回北檢續行偵查。北檢進行第二度偵查後，仍認為王浩宇及3名網友的罪嫌不足，今日二度處分不起訴。
徐巧芯除了對王浩宇等4人提告外，還認為無良公關公司PO的企劃書，偽簽她及蔣萬安、李德維、洪孟楷的簽名在文件上，以此方式偽造文件後，再由無良公關的陳冠宇、張朝龍，以及醫師杜承哲、插畫家謝立聖，分別PO在無良公關公司臉書粉專及個人臉書上，認為4人已違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選，以及《刑法》偽造文書、加重誹謗等罪。
不過台北地檢署調查後認為4人罪嫌不足，2023年7月5日處分不起訴，徐巧芯再議成功，台高檢署將全案發回北檢續行偵查。檢察官二度調查後仍難以認定陳冠宇等4人有任何虛構、故意捏造事實誹謗告訴人的主觀犯意，2024年11月14日再次將4人處分不起訴。
徐巧芯對於這個結果仍不滿意，二度再議成功，去年9月15日，檢察官在第三度調查後認為陳冠宇查證程度明顯不足，涉犯《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選，依法起訴。至於「無良公關」的張朝龍、醫師杜承哲、插畫家謝立聖轉PO的部分，仍認為罪嫌不足，處分不起訴。
