無良施工釀4死！台中雅速達「電焊遇甲苯」氣爆 2負責人判刑出爐

〔記者許國楨／台中報導〕台中豐原雅速達公司2022年底發生工廠氣爆大火，奪走4條人命，檢警調查發現，事發當天廠房內同時進行甲苯油漆與電焊工程，卻未設置任何防火、通風或滅火設備，甚至為了避免夜雨影響油漆乾燥，竟要求工人緊閉門窗，最終「電焊遇甲苯」釀成無可挽回的悲劇，台中地院審理後，依過失致死罪判詹姓雅速達負責人1年6月，緩刑5年，順倉倉儲設備公司謝姓負責人依過失致死罪判1年10月，可上訴。

經查，雅速達位於豐原的廠房本身即屬違建，未依法申請建照，也未聘請專業技師規畫施工安全，2022年12月29日，雅速達邱姓廠長與順倉倉儲設備公司謝姓負責人，找來多名越南籍移工進行樓地板塗刷甲苯油漆工程，施工現場不僅缺乏基本通風換氣裝置，亦無任何防範火災與氣爆安全設備。

廣告 廣告

當天下午，工人完成油漆作業後，依指示將門窗全部關閉，導致甲苯揮發氣體持續滯留在廠房內，隨後，為趕在驗收前完成加固工程，謝姓負責人明知現場仍瀰漫濃厚油漆味，仍指示移工持電焊設備焊接鋼梁與牆面接縫，電焊火花瞬間引燃高濃度易燃氣體，廠房立刻發生氣爆，大火猛烈延燒，造成邱姓廠長與黃姓、賴姓、張姓員工共4人葬身火窟，另有多人重度燒燙傷。

檢方偵結依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴雅速達公司及詹、謝等人，台中地院審酌詹為雅速達負責人，施工未依職業安全衛生法等規定釀氣爆大火，考量詹已和4名死者家屬、3名傷者和解賠償，依過失致死罪判詹1年6月，緩刑5年，謝未能和解依過失致死罪判1年10月，可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》警政署啟動高階人事異動 林炎田接任北市警察局長

115年首宗釋憲案判決！辯護人對羈押處分提起準抗告案下午出爐

女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

高市衛生局「績優督導」何建忠是狼！查列管少女個資 扮嫖客誘至摩鐵性侵

