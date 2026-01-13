無良會計師事務所助詐團成立22人頭公司洗錢 主謀是高雄市議員諮詢顧問 9

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

全國首起！高雄市一家會計師事務所涉嫌協助詐騙集團成立22家人頭公司，以此作為假投資詐騙金流工具，涉案的會計師鄭富明還是高雄市議員的諮詢顧問，今年1月7日警方收網，將鄭男等人逮捕，而鄭男也遭法院裁定羈押禁見。

刑事局表示，在分析涉詐案件時發現，有特定人士頻繁申請多家公司，或以同公司不斷更換負責人，作為詐團使用的人頭公司帳戶，而其中部分公司戶申請企業網路銀行後，單筆約定轉帳額度竟高達5千萬。

偵查一大隊隨即調閱165反詐騙資料進行分析，並結合多個縣市警力組成專案小組，也向財政部、經濟部、及多家金融機構調閱相關資料後，鎖定高雄「群賦會計師事務所」涉嫌重大。

警方調查發現，群賦事務所經手申辦的公司中，成為警示帳戶的比例竟高達20%，警方追查發現，原來是詐騙集團假借「節稅設立公司」名義，透過親友或網路收購人頭個資，交給群賦會計師協助設立公司。

警方調查，群賦每協助申辦一家資本額400萬元以下的公司，收費1萬2千元，群賦光是在去年協助詐騙集團設立人頭公司就獲利數百萬元，而這些人頭公司再被假投資詐團利用，誆騙數十名被害人損失超過2500萬元。

警方在今年1月7日，會同國稅局人員，在全台各地同步搜索，拘提鄭姓會計師等36人到案，訊後移送偵辦，其中鄭男遭法院裁定羈押。

照片來源：翻攝畫面

