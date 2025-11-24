無良法官12罪狀曝光！周靜妮開庭想睡、滯案逾2百件、嗆捅屁眼…懲戒法院說重話

前苗栗地院法官周靜妮，遭懲戒法院第一審重判撤職。資料照。侯柏青攝



前苗栗地院法官周靜妮審案時脅迫少年自甩巴掌及逼跪磕頭，還嗆「送去捅屁眼」，另有為了規避法院研考，竟製作「雙重判決」及恣意取消庭期、大量延滯案件等離譜狀況，而且她為了不夜間訊問竟答應當事人「交保」等，懲戒法院今天認定她至少有12項重大違失，砲轟她長期處於疏懶、怠惰、草率及馬虎狀態，且犯後未反躬自省，已達汰除標準，因此重判撤職、停止任用3年。可上訴。

周靜妮是司法官班第41期結業，原本擔任檢察官，2009年轉任法官並調任苗栗地院，卻浮現多起辦案爭議，幸而時任苗栗地院院長陳雅玲鐵腕介入處理，將周靜妮移送評鑑，才讓法院困擾落幕；據了解，陳雅玲調任基隆地院後，也頂住壓力開鍘另兩名女法官，她已於今年8月退休。

廣告 廣告

罕見的是，周靜妮分別遭法官評鑑委員會及監察院移送懲戒法院，法評會甚至罕見建議處以最重的「免職、不得再任公務員」，但懲戒法院審酌後，今天未判最嚴重之懲處，而是處以撤職、停止任用3年，也就是說，周雖然丟掉法官資格，但期滿後仍有機會回任公務員。

已退休的法官陳雅玲(左)擔任苗栗地院院長時，勇於任事處理周靜妮案。圖為基隆地院院長交接資料照。李政龍攝

受理聲押案「無法清醒的爬起來」

懲戒法院認定的違失行為包括，周靜妮擔任值班法官時受理一起聲押案件，在被告未拒絕夜間訊問的情況下，無故未到院即時訊問。經查，她在2021年11月23日值班，必須即時訊問4名聲押人犯，卻先用電話諭知上午11點開庭並需要4名義務辯護律師，其後竟稱「想睡覺，沒辦法很清醒的爬起來」、「帶媽媽去打營養針」等理由，把庭訊時間改成下午1點半，導致律師衝庭被迫取消委任，只好再找另一批義務辯護律師到場，她竟又改為2點開庭。

她某次值班辦理羈押案件，明知被告沒有拒絕夜間訊問，卻用電話指示值班法警與被告進行單方溝通，以允諾交保作為換取被告同意不為夜間訊問之條件，無故延宕庭期，漠視羈押案件被告權益。

嗆少年「送去少觀所捅屁眼」

但更離譜的是，周靜妮於2019年10月5日審理一起少年案件時情緒失控，竟命少年掌摑自己2、3下，還嗆少年，「法官沒有辦法體罰你，可是你，你自己在法官面前自己打自己的嘴巴五下，你用力的打，你去打打看，看你打你爸爸，讓你，打到 你…我不知道爸爸媽媽是不是同意我這麼做啦，可是我會想這樣教小孩啦」、「你那麼喜歡打人， 你自己打你自己，來，你先自己打你自己兩下，用巴掌打」、「你完全不在乎人家打你嗎？我很想打你耶，我打人很兇的耶」。

她認為少年「打太小力」，辱罵「不夠大，再大，用力點，把他打紅…你用力的打，用力打 ，你試用力的打一下把臉打紅」、「很好，再來一次 」、「再來右邊、左邊、左邊」、「不夠用力，不夠， 不夠」。周靜妮要求少年自摑2、3下後，又逼少年向父母下跪磕頭。

她還威脅少年跟爸媽去訪貧、禮佛，「你沒跟去的話，我就跟法官說，把你收容起來，讓你去少觀所跟人家捅屁眼，你不要覺得很好笑耶，你這種肥肥胖胖的進去都會被人家捅屁眼，你知道嗎？我不是在恐嚇你喔，我很多小孩就被捅屁眼耶，很糟，你知道嗎?被捅屁眼，捅的那個人當然也犯罪，但被捅之後，他一輩子身心都受創，你都不知道怎麼愛你了，或是在裡面被人家毆打，還有在裡面被強迫自慰，每天要3次，還有強迫含人家雞雞，你自己選擇。」

而她因為威嚇少年一事被移送自律會後，竟憑職務監督權要求配屬的書記官、法官助理私下幫忙印卷，還用差假批核為由命法助撰寫自白書；她更為了答辯自律案，私自將少年卷證攜出法院外影印隔天才拿回，讓本屬機密的案件面臨外洩風險。

前法官周靜妮到懲戒法院開庭，其夫、法學學者曾建元寸步不離陪同。資料照。侯柏青攝

辦案凸槌，案件擺爛不審

周靜妮除了上述的狀況外，辦案也問題百出。

懲戒法院認定，周在審理某家事案件時，曾當庭告知案主父親關於子女的主張，洩漏職務上應保密的資訊；審理某婚姻訴訟時，也在女方未到庭情況下，當庭透過電話勸喻女方接受和解方案，更威嚇強迫女方「30秒內答覆」；周另在辦理少年收容案時逾期收容13天，侵害人身自由權；周更曾在審理扶養費案件時當庭諭知一個金額，但裁定主文卻記載另一個金額，當事人陳情後，她以「金額誤寫、誤算，主文、理由與筆錄心證有誤」為由違法裁定更正。

除了辦案外，周靜妮也成為管考的麻煩人物。

懲戒法院認為，她為了規避研考，竟上傳內容牛頭不對馬嘴的A判決，結果被統計室抓包，她才上傳正確內容的B判決。此外，周靜妮的未結案居然為同庭法官近一倍，且她的差勤極不正常，導致合議庭經常找不到人陪席或評議，停職前更有12件延滯案件未審。而周靜妮長時間沒有進行案件審理，於2021年11月、12月間有14件當事人來電詢問案件進度；同年12月28日家事未結案件達207件，另有高達55件家暴保護令案件未即時處理。

而離譜的事情族繁不及備載，司法院於2022年2月16日就將周靜妮停職，但停職一個月後，周靜妮仍遲遲不辦理離職手續，也未移交完畢，法院屢經催辦她都置之不理，甚至出言威嚇協助移交的法院人員，讓法院人員非常頭疼。

懲戒法院審酌後，認為周靜妮的12大違失罪狀，已經違反《刑事訴訟法》、《家事事件法》及各項辦案程序規定，而法官無故遲延案件進行也影響當事人權益，由於情節非常重大，嚴重損害法官職位尊嚴、職務信任，導致司法信譽、形象受損，因此有懲戒必要。

周靜妮當法官時長期不審案，合議庭也找不到人。法槌示意圖。本報繪製

合議庭：不能拿健康問題卸責

合議庭指出，法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，在制度上享有高度自治及自由同時，但絕對不能忘記自律及自我管理的責任，才能贏得人民的信任與尊重。從她的違失情節來看，她對於法官之審判職責，長期處於疏懶、怠惰、草率、馬虎狀態。

合議庭認為，周靜妮在準備程序中自承，「我的問題（情緒及身心狀況等）一直存在，我早就應該留職停薪去處理情緒問題」、「我該早一點進行治療，關於案件的進行我應該可以救得回來」，可見她未盡到自律和自我管理責任，也沒有自覺她的狀況已無法執行法官職務，此時她非但未尋求協助，更長期任意拖遲延宕影響當事人權益，絕對不能僅以「身體健康」等理由免除違失責任。

合議庭認為，她的情況嚴重違反法官職務義務、倫理規範及法律規定，損害法官職位尊嚴、人民對法官的信任，導致司法信譽、形象受到深遠的傷害。且案情曝光後，周靜妮也只坦承部分違失行為，未見其反躬自省之心，其言行已經無法再獲得人民信任，因而認定她不適合再當法官，必須汰除退場。據此判撤職、停止任用3年。

懲戒法院認為周靜妮已達撤職標準。廖瑞祥攝

不過，懲戒法院也認為，有部分移送事實不具懲戒問題，例如，移送單位認定她大量曠職，但合議庭認為，苗栗地院的法官辦公室設有門禁，必須刷卡才能進入，離開時則按下開門按鈕，而跡證顯示，苗栗地院大樓的正門於早上8點到中午12點30分、中午1點3O分到下午5點30分有法警執勤，進入正門不一定要刷卡，因此，不能光以門禁卡顯示時間就逕自推斷她沒到法院上班，這部分應不付懲戒。

本案由職務法庭第一審第二庭審理，合議庭成員為審判長張祺祥（懲戒法院審判長）、受命法官何俏美（最高法院法官）及陪席法官楊坤樵（最高行政法院法官），另有參審員伍秀蓉（高雄市立楠梓特殊學校臨床心理師）、參審員盛子龍（中正大學法學院教授兼院長)。全案仍可上訴。

更多太報報導

忙著帶風向？黃子佼性影像案二審判決明出爐 他聲明「全數和解」高院不回應

無期徒刑確定！新北櫃姐悶殺2子女上訴「這樣辯」 拚改判30年最高法院打臉

恐嚇少年「送去捅屁眼」、審案擺爛！前法官周靜妮被判「撤職」、停用3年