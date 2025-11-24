無良法官12罪狀曝光！周靜妮開庭想睡、滯案逾2百件、嗆捅屁眼…懲戒法院說重話
前苗栗地院法官周靜妮審案時脅迫少年自甩巴掌及逼跪磕頭，還嗆「送去捅屁眼」，另有為了規避法院研考，竟製作「雙重判決」及恣意取消庭期、大量延滯案件等離譜狀況，而且她為了不夜間訊問竟答應當事人「交保」等，懲戒法院今天認定她至少有12項重大違失，砲轟她長期處於疏懶、怠惰、草率及馬虎狀態，且犯後未反躬自省，已達汰除標準，因此重判撤職、停止任用3年。可上訴。
周靜妮是司法官班第41期結業，原本擔任檢察官，2009年轉任法官並調任苗栗地院，卻浮現多起辦案爭議，幸而時任苗栗地院院長陳雅玲鐵腕介入處理，將周靜妮移送評鑑，才讓法院困擾落幕；據了解，陳雅玲調任基隆地院後，也頂住壓力開鍘另兩名女法官，她已於今年8月退休。
罕見的是，周靜妮分別遭法官評鑑委員會及監察院移送懲戒法院，法評會甚至罕見建議處以最重的「免職、不得再任公務員」，但懲戒法院審酌後，今天未判最嚴重之懲處，而是處以撤職、停止任用3年，也就是說，周雖然丟掉法官資格，但期滿後仍有機會回任公務員。
受理聲押案「無法清醒的爬起來」
懲戒法院認定的違失行為包括，周靜妮擔任值班法官時受理一起聲押案件，在被告未拒絕夜間訊問的情況下，無故未到院即時訊問。經查，她在2021年11月23日值班，必須即時訊問4名聲押人犯，卻先用電話諭知上午11點開庭並需要4名義務辯護律師，其後竟稱「想睡覺，沒辦法很清醒的爬起來」、「帶媽媽去打營養針」等理由，把庭訊時間改成下午1點半，導致律師衝庭被迫取消委任，只好再找另一批義務辯護律師到場，她竟又改為2點開庭。
她某次值班辦理羈押案件，明知被告沒有拒絕夜間訊問，卻用電話指示值班法警與被告進行單方溝通，以允諾交保作為換取被告同意不為夜間訊問之條件，無故延宕庭期，漠視羈押案件被告權益。
嗆少年「送去少觀所捅屁眼」
但更離譜的是，周靜妮於2019年10月5日審理一起少年案件時情緒失控，竟命少年掌摑自己2、3下，還嗆少年，「法官沒有辦法體罰你，可是你，你自己在法官面前自己打自己的嘴巴五下，你用力的打，你去打打看，看你打你爸爸，讓你，打到 你…我不知道爸爸媽媽是不是同意我這麼做啦，可是我會想這樣教小孩啦」、「你那麼喜歡打人， 你自己打你自己，來，你先自己打你自己兩下，用巴掌打」、「你完全不在乎人家打你嗎？我很想打你耶，我打人很兇的耶」。
她認為少年「打太小力」，辱罵「不夠大，再大，用力點，把他打紅…你用力的打，用力打 ，你試用力的打一下把臉打紅」、「很好，再來一次 」、「再來右邊、左邊、左邊」、「不夠用力，不夠， 不夠」。周靜妮要求少年自摑2、3下後，又逼少年向父母下跪磕頭。
她還威脅少年跟爸媽去訪貧、禮佛，「你沒跟去的話，我就跟法官說，把你收容起來，讓你去少觀所跟人家捅屁眼，你不要覺得很好笑耶，你這種肥肥胖胖的進去都會被人家捅屁眼，你知道嗎？我不是在恐嚇你喔，我很多小孩就被捅屁眼耶，很糟，你知道嗎?被捅屁眼，捅的那個人當然也犯罪，但被捅之後，他一輩子身心都受創，你都不知道怎麼愛你了，或是在裡面被人家毆打，還有在裡面被強迫自慰，每天要3次，還有強迫含人家雞雞，你自己選擇。」
而她因為威嚇少年一事被移送自律會後，竟憑職務監督權要求配屬的書記官、法官助理私下幫忙印卷，還用差假批核為由命法助撰寫自白書；她更為了答辯自律案，私自將少年卷證攜出法院外影印隔天才拿回，讓本屬機密的案件面臨外洩風險。
辦案凸槌，案件擺爛不審
周靜妮除了上述的狀況外，辦案也問題百出。
懲戒法院認定，周在審理某家事案件時，曾當庭告知案主父親關於子女的主張，洩漏職務上應保密的資訊；審理某婚姻訴訟時，也在女方未到庭情況下，當庭透過電話勸喻女方接受和解方案，更威嚇強迫女方「30秒內答覆」；周另在辦理少年收容案時逾期收容13天，侵害人身自由權；周更曾在審理扶養費案件時當庭諭知一個金額，但裁定主文卻記載另一個金額，當事人陳情後，她以「金額誤寫、誤算，主文、理由與筆錄心證有誤」為由違法裁定更正。
除了辦案外，周靜妮也成為管考的麻煩人物。
懲戒法院認為，她為了規避研考，竟上傳內容牛頭不對馬嘴的A判決，結果被統計室抓包，她才上傳正確內容的B判決。此外，周靜妮的未結案居然為同庭法官近一倍，且她的差勤極不正常，導致合議庭經常找不到人陪席或評議，停職前更有12件延滯案件未審。而周靜妮長時間沒有進行案件審理，於2021年11月、12月間有14件當事人來電詢問案件進度；同年12月28日家事未結案件達207件，另有高達55件家暴保護令案件未即時處理。
而離譜的事情族繁不及備載，司法院於2022年2月16日就將周靜妮停職，但停職一個月後，周靜妮仍遲遲不辦理離職手續，也未移交完畢，法院屢經催辦她都置之不理，甚至出言威嚇協助移交的法院人員，讓法院人員非常頭疼。
懲戒法院審酌後，認為周靜妮的12大違失罪狀，已經違反《刑事訴訟法》、《家事事件法》及各項辦案程序規定，而法官無故遲延案件進行也影響當事人權益，由於情節非常重大，嚴重損害法官職位尊嚴、職務信任，導致司法信譽、形象受損，因此有懲戒必要。
合議庭：不能拿健康問題卸責
合議庭指出，法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，在制度上享有高度自治及自由同時，但絕對不能忘記自律及自我管理的責任，才能贏得人民的信任與尊重。從她的違失情節來看，她對於法官之審判職責，長期處於疏懶、怠惰、草率、馬虎狀態。
合議庭認為，周靜妮在準備程序中自承，「我的問題（情緒及身心狀況等）一直存在，我早就應該留職停薪去處理情緒問題」、「我該早一點進行治療，關於案件的進行我應該可以救得回來」，可見她未盡到自律和自我管理責任，也沒有自覺她的狀況已無法執行法官職務，此時她非但未尋求協助，更長期任意拖遲延宕影響當事人權益，絕對不能僅以「身體健康」等理由免除違失責任。
合議庭認為，她的情況嚴重違反法官職務義務、倫理規範及法律規定，損害法官職位尊嚴、人民對法官的信任，導致司法信譽、形象受到深遠的傷害。且案情曝光後，周靜妮也只坦承部分違失行為，未見其反躬自省之心，其言行已經無法再獲得人民信任，因而認定她不適合再當法官，必須汰除退場。據此判撤職、停止任用3年。
不過，懲戒法院也認為，有部分移送事實不具懲戒問題，例如，移送單位認定她大量曠職，但合議庭認為，苗栗地院的法官辦公室設有門禁，必須刷卡才能進入，離開時則按下開門按鈕，而跡證顯示，苗栗地院大樓的正門於早上8點到中午12點30分、中午1點3O分到下午5點30分有法警執勤，進入正門不一定要刷卡，因此，不能光以門禁卡顯示時間就逕自推斷她沒到法院上班，這部分應不付懲戒。
本案由職務法庭第一審第二庭審理，合議庭成員為審判長張祺祥（懲戒法院審判長）、受命法官何俏美（最高法院法官）及陪席法官楊坤樵（最高行政法院法官），另有參審員伍秀蓉（高雄市立楠梓特殊學校臨床心理師）、參審員盛子龍（中正大學法學院教授兼院長)。全案仍可上訴。
更多太報報導
忙著帶風向？黃子佼性影像案二審判決明出爐 他聲明「全數和解」高院不回應
無期徒刑確定！新北櫃姐悶殺2子女上訴「這樣辯」 拚改判30年最高法院打臉
恐嚇少年「送去捅屁眼」、審案擺爛！前法官周靜妮被判「撤職」、停用3年
其他人也在看
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 22 小時前
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
台南市 / 綜合報導 昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，在加護病房搶救，事後遭質疑，出事車道疑似沒有適當防護措施，而有不少路過民眾，也指出，賽程中，自行車選手集體闖燈違規，對此，警方回應，雖然主辦方有申請路權，仍須遵守交通號誌與標線。大量自行車選手行駛馬路上，畫面中看到，突然間，一名15歲少年和其他選手擦撞後，人車倒在內側車道，後方自小客車閃不及追撞上去，少年直接被輾過，救護車火速抵達，救護人員趕緊將少年台上擔架，送往醫院，但少年全身擦挫傷，傷勢嚴重，生命跡象不穩定，被送到加護病房急救。事發在23日上午，在台南「新玉門關」，有一場由民間單位主辦的自行車聯名賽，路途行經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，吸引1800名選手參加，當天在行經台20線時，15歲的黃姓少年，發生意外，自行車行駛的道路，遭質疑，疑似沒有適當防護措施，少年碰撞後，摔到內車道，而遭後方車輛撞傷。新化交通分隊小隊長吳鎮宇說：「黃姓自行車騎士受傷後送醫院救治，詳細肇事原因仍待釐清。」活動有合法申請路權，路口可以看到有交管人員，但不少民眾行經路段時發現，自行車選手在比賽途中，疑似未遵守交通號誌，右彎時集體闖闖紅燈，引發安全疑慮。交大副大隊長黃筱寧說：「主辦單位提出路權使用申請，經各機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」警方強調，比賽期間，仍需遵守號誌與標線，避免發生危險，主辦方也表示，將會加強安全宣導，以免發生意外。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
深夜收到老闆line害人壓力爆表！該如何是好？政府給答案
幾乎每個上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，讓人糾結不已。最近一名網友就稱，曾在凌晨2時收到老闆透過Line傳來的工作通知，引發網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 18 小時前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 7 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 1 天前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 1 天前
緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕
位於泰緬邊境、長年籠罩在犯罪陰影下的「KK園區」，近日遭到緬甸軍政府史無前例的大規模清剿行動。軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週親自下令，要求對妙瓦底（Myawaddy）地區這座知名的詐騙園區進行全面拆除，並表示此舉是履行國家責任、回應廣大民意。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣630億元）。Yahoo奇摩（國際通） ・ 57 分鐘前
陳歐珀交保（1） (圖)
民進黨前立委陳歐珀（中）立委任內被控收賄、詐領助理費，犯罪所得874萬餘元，北檢依貪污等罪起訴，求刑24年2個月。台北地院24日開庭，裁定陳歐珀以新台幣500萬元交保，並限制出境、出海並戴電子腳環監控。中央社 ・ 1 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 天前
黃子佼發聲明「與被害人全數和解」 自認「因愚蠢好奇心失去妻女、事業」
藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審遭判刑8月。案經上訴，黃子佼今(24)日透過律師發出聲明，強調「已與被害人全數和解」，而黃子佼也已深刻且誠摯地悔悟，「因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓...華視 ・ 4 小時前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 1 天前
最新／桃園龜山爆警匪追逐！警開5槍 當場逮到2毒蟲
即時中心／徐子為報導桃園今（24）天上演一場警匪追逐戰！46歲許姓女子今下午3點半在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，沿路危險駕駛，且途中二度衝撞警車，後來在龜山區綜藝路一段與長壽路口朝輪胎開槍制止逮人，車上搜出海洛因、安非他命、喪屍菸彈與K他命等多種毒品，量不多但種類多。警方開槍還在確認。對此，警方初步說明，今下午15時30分，小檜溪所警員在自強路與三元路攔查違規自小客車，該車拒絕停車受檢立即逃逸，員警立即通報攔截圍捕，該車沿路高速行駛、危險駕駛期間衝撞警車，員警追至龜山區長壽路與忠義路口使用槍械將其輪胎打破，將嫌犯逮捕到案起獲毒品等相關證物。據了解，有2人被逮，其中1名嫌犯被開槍手中彈，員警擦挫傷無大礙。有網友也在社群平台Threads上指出，龜山剛剛發生警匪追逐，警方當場開了五槍。桃園龜山今天上演一場警匪追逐戰，46歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，警方後開槍射輪胎制止逮人，車上搜出毒品。（圖／民視新聞）更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／桃園龜山爆警匪追逐！警開5槍 當場逮到2毒蟲 更多民視新聞報導勞長洪申翰宣示：不會讓勞保倒 「撥補入法」可望三讀李四川稱施政非穿著漂亮 蘇巧慧「高衣Q」回應了高市挺台言論惹怒北京 美智庫曝「中國真正目的」民視影音 ・ 36 分鐘前