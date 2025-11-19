無良洗車場老闆苛扣員工薪資押走全家 弱勢男討嘸錢還被追殺 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名蘇姓男子在李姓男子經營的洗車場上班，但因頻頻把客人送洗的愛車刮傷，孰料李男竟以此當藉口，苛扣蘇男薪資，最後甚至拒給，蘇男不服氣前往催討，卻反被李男持開山刀砍殺，事後還將蘇男全家押至洗車場簽立本票，警方循線逮捕李男等5人到案，訊後依《組織犯罪條例》、妨害自由、傷害、妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

警方調查，蘇男自2023年2月開始在李男經營的洗車場上班，但其間卻頻將客人的愛車刮傷，李男竟以此當藉口，開始苛扣蘇男薪資，李男原本每月薪資為2萬8千元，但因被苛扣，因此只領到1萬5千元。

最誇張的是，自2024年開始，李男甚至不發薪資給蘇男，蘇男向李男要求付款未果，還遭李男持開山刀砍殺，所幸送醫後沒有大礙。

警方另外查出，李男不僅苛扣蘇男薪資，由於蘇男離職，洗車行沒有人手，使得其他員工相當忙碌，李男竟要求蘇男得每個月須支付1萬元的賠償金，甚至向蘇男一家人索討費用，還將蘇男及他的父親以及2名弟妹強押至洗車場，當著蘇男的面毆打蘇父。

而蘇父被打後，李男又連繫蘇母到場救人，在提領一家人存款裡的3千元後，才將蘇男一家人放走，警方側面得知，蘇男全家都是低收入戶，平時靠蘇母當洗碗工、蘇父在餐廳打工、蘇男在洗車場打工，才得以養活一家5口。

警方日前循線逮捕李男等5人，並在李男等人住處以及洗車場進行搜索，查扣手機、債務資料以及商業本票等證物，訊後將李男等人依《組織犯罪條例》、妨害自由、傷害以及妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

