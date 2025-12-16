無良砂石廠半夜偷排污水 檢方起訴並聲請沒收不法所得12億元

涉嫌排放污水的砂石廠全貌 。桃園地檢署提供



桃園市蘆竹區一處砂石廠，利用深夜時段繞流排放含有害健康物質的高濃度泥漿廢水，時間長達5年之久，桃園地檢署獲報後展開偵查，除了查扣相關機具、車輛31台、凍結存款5443萬餘元外，今日正式偵結，將公司劉姓負責人等24人、2家公司法人，依涉犯《廢棄物清理法》起訴，請求法院從重量刑，並聲請沒收不法所得12億餘元。

2020年10月起，環境部環境管理署北區環境管理中心及環管署中區中心在台61線24K海岸線進行污染調查時，發現在桃園市蘆竹區一家砂石廠，僅領有廢水貯留許可，卻利用深夜時段繞流排放含有害健康物質的高濃度泥漿廢水，隨即架設監控設備並進行採樣，並報請桃園地檢署組成專案小組全力辦。

廣告 廣告

專案小組在繞排廠外溝渠採樣檢測。桃園地檢署提供

專案小組在長期監控及調查後發現，經營砂石廠的劉姓負責人，自2020年10 月起，將該公司從事土石加工業務過程中產生含有重金屬等有害健康物質之廢污水，以及非法向某運輸業者收取的高含水率廢泥漿，沿砂石廠私自裝設的暗管，繞流排放至廠外溝渠，並順著溝渠將泥漿廢污水排至下游出海口。

專案小組在繞排廠外溝渠採樣檢測。桃園地檢署提供

另外經營運輸業的曾男，為牟取非法清除處理營建剩餘土石方鉅額利益，於2023年10月至114年7月間，自台北市及新北市公共及民間工程建案載收連續壁皂土並載運至該砂石廠傾倒處理。

在多次埋伏監控成效不彰的情況下，專案小組決定直球對決，於今年8月17日晚間11時許，由檢察官親自率領專案小組成員在廠外埋伏監控守候，終於查獲該公司正在非法排放廢污水。檢方隨即持法院核發搜索票進入廠區執行搜索，並於後續執行3波搜索中成功羈押禁見13名被告，並查扣砂石廠機具、車輛18台、運輸業者曳引車13台及金融帳戶存款共計5443萬1911元。

承辦檢察官王念珩今日依涉犯《廢棄物清理法》將砂石業者、運輸業者共24人及2家公司法人起訴，並將在押被告移審。檢察官審酌劉姓被告犯罪時間長達5年，完全無視政府對環境保護政策宣導及國人對於環境愛護之苦心，將原本企業應支出之成本轉嫁社會民眾。

再者，這些排放的廢污水沿灌溉渠道流入海洋，戕害河川及海洋生態，影響民眾健康，對於河川水質、生態保育、環境衛生及國民健康之危害均屬非輕，檢察官因此請求法院從重量刑，並聲請沒收不法所得12億餘元。

更多太報報導

「RDX海掃更」首次採購福麥已取得美國軍火廠獨家代理 凌濤：難道是先知？

貪污無罪！高虹安將回任新竹市長

貪污無罪！ 黃國昌：「還給虹安一個清白」