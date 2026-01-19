無良醫護家長疑隱匿小孩病情 高市某私小腸病毒疫情延燒校外

高雄鼓山區某私立雙語國小近日爆出家長疑似隱匿小孩腸病毒病情，目前疫情已繼續向校外延燒。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 高雄鼓山區某私立雙語國小近日爆出家長疑似隱匿小孩腸病毒病情，未通報學校亦未居家自主管理，仍堅持到上課，導致班上同學及家人群聚感染，目前疫情似乎止不住，已繼續向校外延燒，截至15日共有4個班級(5年級2班、3年級1班、2年級1班)共11名學童就醫診斷為疑似腸病毒，二年級昨日與今(19)日再各新增1例累計4例，目前全校已有13名學生個案，另學生在家中又傳給1歲4個月的弟弟，連托嬰保母也被波及，照顧的2個1歲多嬰孩與手足哥哥也中招。

高市衛生局16日表示，截至15日該校共有4個班級共11名學童，於1月10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。該校今天對內公布最新發展指出，2年級A班上週出現2例腸病毒個案，週日新增1例，今日再新增1例，目前累計已達4例。為避免班級內發生群聚感染、疫情持續擴散，學校經評估後，決議二年A班於1月20日休業式當天停課， 1月21日至23日採取「線上上課」的學習措施，鼓勵學生在家進行自主學習。

校方表示，若學生無出現腸病毒相關症狀，亦無其他呼吸道不適、發燒或嘔吐等情形，或家長因照顧安排或其他因素無法讓孩子在家學習者，學生仍可到校，由學校協助安排學習與照顧，請家長放心；目前校內已有多例腸病毒通報，各班已於今日完成班級內清潔與消毒作業，並將持續進行每週全校清消；各班級的紫外線消毒燈亦固定啟動2小時，以加強防疫作為，期盼能儘快度過這段疫情高峰期。

校方提醒在家自主學習期間，也請家長協助孩子維持規律的生活作息，專心學習、避免過度使用3C產品，並多從事運動，維持良好的身心健康，感 家長確實落實「 生病不上課」的原則，並於孩子出現相關症狀時即時通報導師，共同協助學校防疫工作。

