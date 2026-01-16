無良黑心企業栽了！低價「粕油」裝「頂級橄欖油」遭逮

士林地檢署調查發現，堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司陳姓父子三人，以低價「粕油」佯裝「頂級橄欖油」販售。 （圖／翻攝畫面）





士林地檢署查出，有不肖業者，自國外輸入「橄欖粕油」假冒成「頂級橄欖油」大賺黑心錢，士林地檢署昨指揮保七總隊第三大隊前往公司、倉庫等地搜索，帶回陳姓負責人等3名被告和5名證人，訊後依違反食品安全衛生管理法、詐欺取財等罪，諭知陳姓負責人100萬元、員工50萬元、廠長30萬元交保。

士檢查出，堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司，涉嫌自2024年起，從國外進口低價的「橄欖粕油」，並以品名「日本一番頂級橄欖油」販售給下游廠商，其中包含知名賣場。士檢昨（15）日發動搜索行動，帶回公司負責人陳姓男子，還有分別擔任廠長、員工的2名兒子、另有5名證人共8人到案。

廣告 廣告

案經檢察官訊問後，認被告陳姓父子3人涉犯刑法第339條之4第 1 項第 2 款之三人以上共同詐欺取財，以及食品安全衛生管理法第49條第1項、第15條第1項第7款之假冒食品等罪嫌，諭知被告陳姓責人新臺幣 100 萬元交保、兩名擔任員工和廠長的兒子分別50萬元及30萬元交保。地檢署後續將追查產品流向與受害廠商範圍，釐清是否有更多不法情事。

更多東森新聞報導

快訊／隨機攻擊釀4死11傷 張文死因曝光

新／下班塞爆！國一汐止段連環車禍 至少1人傷

新／張文加密筆電成功還原！硬碟內容曝光

