無良! 偷夜市愛心捐款箱 狂搖猛倒讓錢掉落畫面全都錄

屏東有一名男子，看準夜市攤商收攤後不會把愛心捐款箱收好，所以都趁著凌晨行竊，由於被偷的都是一點點零錢，許多店家都沒報案，但最近竊賊越來越猖狂，幾乎每天都有店家被偷，警方獲報後很快將嫌犯逮捕。

屏東夜市很多攤位都會放有捐款箱，讓民眾將零錢投入做公益。（圖／民視新聞）

三更半夜一名男子彎腰，往攤位裡東看西看，接著鎖定目標，伸手拿起擺放在內的捐款箱，眼看裡面有一些零錢，狂搖猛倒，讓錢從上方的縫隙掉出來，整個過程全被監視器拍下。被偷店家：「想說也沒有什麼其他錢財損失，就想說算了，因為我姊是說還是報一下，我就說不然就跟里長報備就好。」里長辦公室人員：「有的有時候會在那邊好像類似撬門的感覺吧，像他會進去人家家裡這樣翻，我們這裡很多遊民欸，但是最近可能有剛好，不知道是不是同一個人，但是就是知道有人這樣翻箱倒櫃。」

警方巡邏時發現涉嫌拿走零錢箱內現金的男子，依竊盜罪嫌偵辦。（圖／翻攝畫面）

事發地點就在屏東夜市，嫌犯趁著店家收攤的凌晨時刻，鎖定捐款箱內的現金，很多攤商都曾遭竊。其他被偷店家vs.記者：「之前沒有在收，啊可是真的有被偷過妳也被偷過喔，其實我有啊但是我沒講而已，妳沒講而已喔可是真的有被偷啦，你們也被偷就對了，啊被偷幾次了啊兩次。」警方獲報後，擴大調閱監視器，鎖定一名35歲的張姓嫌犯，果然在巡邏時發現他再度出現。警方vs.涉嫌偷竊男子：「拿一拿走了啊，這你的是不是收起來，這你的喔這是你的嗎，這不是你的你不要拿去，這椅子不是你的啦，好來你先跟我們回去啦。」屏東警屏東分局建國所副所長張峰翊：「員警隨即加強夜市周遭巡查，並於24日晚間發現張嫌行跡，當場帶回說明。」警方將犯嫌依竊盜罪嫌移請偵辦，只是夜市遭竊事件頻傳，雖然金額不大，警方還是呼籲商家們打烊時，要妥善收好自己的財務，降低可能的遭竊風險。

