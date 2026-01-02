無良「土尾集團」開膛破肚中台灣河床 垃圾填滿7座奧運泳池

記者陳佳鈴／台中報導

陳姓男子為首的「土尾集團」；該集團橫行中彰雲嘉，非法傾倒高達 1 萬 6,204 立方公尺的廢棄物，體積足以填滿 7 座奧運規格游泳池。（圖／中檢提供）

中台灣絕美山河竟淪為非法垃圾場！台中地檢署近日聯手環境保護局等國土團隊，成功破獲以陳姓男子為首的「土尾集團」；該集團橫行中彰雲嘉，非法傾倒高達 1 萬 6,204 立方公尺的廢棄物，體積足以填滿 7 座奧運規格游泳池。檢方目前已聲押6人獲准，並查扣大批曳引車與挖土機，初估要將環境恢復原狀，得花費新台幣7,291萬元，代價驚人。

這起源於專案小組去年 5 月破獲的台中西屯區郭姓父子非法廢棄物轉運站。檢方透過「檢警環林查緝通報系統」大數據分析，進一步鎖定長期載運廢棄物至中南部傾倒的非法車隊，成功勾勒出這條跨縣市的非法清倒鏈。

該犯罪集團分工細密，利用深夜掩護，遊走於各大河川地肆意傾倒、掩埋營建混合物。（圖／中檢提供）

檢方指出，該犯罪集團分工細密，利用深夜掩護，遊走於各大河川地肆意傾倒、掩埋營建混合物。受害範圍包含「濁水溪河床。」、「芬園鄉烏溪、貓羅溪。」、「莿桐鄉新虎尾溪、虎尾鎮惠來生命園區空地。」、「水上鄉赤蘭溪。」

經開挖統計，遭非法填埋的總面積逾5,166平方公尺（約13座籃球場），大量廢棄物嚴重破壞河川生態，若遇暴雨更有阻礙河道、引發洪災的風險。

檢警專案小組於去年 9 月深夜展開收網，在南投濁水溪河床當場活逮正欲傾倒廢棄物的 3 名現行犯。後續發動 4 波大規模查緝，共動員逾百名警力、搜索 23 處，緝捕 22 人到案。

台中地檢署強調，為守護國土，將持續推動「淨土專案」。針對本案主嫌陳男等 6 人，因涉嫌重大且有串滅證之虞，法院已裁定羈押禁見，另13名共犯則具保候傳。

檢警專案小組於去年 9 月深夜展開收網，在南投濁水溪河床當場活逮正欲傾倒廢棄物的 3 名現行犯。（圖／中檢提供）

