無花果補「性福」也有雷點 醫：結石、腎病與用藥族要留意

無花果營養豐富，又被譽為「生命之果」。開業泌尿科醫師呂謹亨提醒，無花果富含多酚、黃酮等抗氧化成分，可能有助於腸道、男性生殖機能與攝護腺健康，但對泌尿道結石、慢性腎臟病與服用抗凝血藥物者而言，反而可能成為隱形地雷，在吃法與份量上更需留意。

不只泌尿系統 無花果也有益腸道

呂謹亨醫師提到，以男性生殖機能來說，細胞氧化壓力被認為與男性不孕症及精蟲DNA受損相關，而無花果含有多酚與黃酮類化合物，能清除自由基。部分研究也指出，無花果萃取物能保護精子免受氧化損傷，進而改善精蟲活力與型態。他也說，無花果含精氨酸前驅物及鎂、鋅等礦物質，是維持血管彈性與合成男性荷爾蒙的重要營養，對男性勃起功能可作為輔助，但無法取代藥物。

在攝護腺方面，呂謹亨醫師指出，攝護腺疾病常與身體慢性發炎相關，而無花果乳膠與果實萃取物在動物與細胞實驗中，曾呈現抗發炎與抑制細胞異常增生的潛力。至於腸道與膀胱之間的連動性。他也分享，臨床上不少頻尿、急尿患者，背後伴隨嚴重便秘或腸胃問題；無花果富含果膠與膳食纖維，有臨床試驗顯示，食用無花果泥可縮短結腸傳輸時間、幫助軟化糞便，若便秘獲得改善，部分排尿不適也可能隨之緩解。

研究：無花果助降血糖和血壓

除了泌尿系統，也有研究提到無花果葉萃取物在血糖控制上的表現。例如第一型糖尿病患者使用無花果葉水煎劑後，餐後血糖峰值下降，甚至降低對胰島素的需求量；此外，無花果含有的脫落酸（ABA）也被研究提及，可能有助於改善葡萄糖耐受性。

在心血管方面，呂謹亨醫師說，無花果屬高鉀食物，有助於平衡現代飲食常見的高鈉攝取，對血壓控制至關重要；另有動物研究顯示，無花果可能降低三酸甘油酯，進而減少動脈粥樣硬化風險。

高草酸和鉀 無花果也有缺點

不過，無花果雖營養價值高，但也屬於高草酸食物。呂謹亨醫師強調，臨床上約75%腎結石屬草酸鈣結石，若攝取過量可能提高尿液草酸濃度，增加結石風險，其中無花果乾因濃縮關係，每單位重量的草酸濃度更高，腎結石患者更要留意攝取量，必要時可搭配牛奶食用，以降低草酸吸收。

此外，無花果鉀含量豐富，對腎臟過濾功能下降的慢性腎臟病（CKD）患者而言，鉀攝取過多可能導致高血鉀，嚴重時甚至引發心律不整，其中慢性腎病第3至第5期族群更應謹慎。無花果也含維生素K，具有促進凝血的作用，可能影響抗凝血藥物的效果，有相關用藥者同樣需要留意。

新鮮無花果好過果乾 3族群留意攝取

至於一般民眾怎麼吃比較安全，呂謹亨醫師建議可優先選擇新鮮的原型無花果，因果乾的糖分、熱量與草酸濃度都相對更高；若是無花果乾，每日建議約2至3顆為限，新鮮無花果則可視整體飲食狀況適量調整。他也提醒，若本身有腎結石病史，或腎功能不佳、正在使用抗凝血藥物者，應先諮詢泌尿科或腎臟科醫師，再決定是否食用。

資料來源：泌尿科呂謹亨醫師-大亨醫師

