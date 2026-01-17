「無花果」顧攝護腺、降血壓又助排便！結石腎病患者別吃

無花果富含多酚類與黃酮類化合物，能保護精子、改善勃起功能、幫助排便、控制血壓，還能降低三酸甘油酯。不過結石患者、腎臟病患者及服用抗凝血劑者不宜食用，以免引發高血鉀症導致心律不整。

無花果富含多酚類與黃酮類化合物，能幫助排便、控制血壓，還能降低三酸甘油酯。（圖／pxhere）

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專表示，研究證實無花果提取物可清除自由基，保護精子免受氧化損傷，同時改善精蟲活力與型態。無花果含有精氨酸的前驅物及鎂、鋅等礦物質，這些成分能維持血管彈性、合成男性荷爾蒙，對勃起功能有助益。

針對攝護腺保養，呂謹亨說明，攝護腺疾病多與慢性發炎相關，無花果乳膠與果實萃取物具有抗發炎與抑制細胞異常增生的潛力。許多頻尿、急尿患者的根源其實在於嚴重便秘或腸胃道問題，無花果富含果膠與膳食纖維，能軟化糞便，透過改善腸道功能來緩解排尿障礙。

廣告 廣告

呂謹亨表示，無花果屬於高鉀食物，能平衡現代飲食中過量的鈉攝取，有助血壓控制。（示意圖／Pixabay）

呂謹亨表示，無花果屬於高鉀食物，能平衡現代飲食中過量的鈉攝取，有助血壓控制。動物研究顯示，無花果能降低三酸甘油酯，減少動脈粥樣硬化風險。無花果葉子的提取物在糖尿病研究中表現亮眼，能幫助降低餐後血糖峰值。

呂謹亨提醒，無花果若製成乾果，糖分、熱量與草酸濃度都會明顯提高，建議優先選擇新鮮無花果。由於無花果屬高草酸食物，結石患者務必留意攝取量。腎臟過濾功能較差者也要注意，無花果的高鉀含量可能引發高血鉀症，導致心律不整。正在服用抗凝血劑的患者，食用前應先諮詢醫師評估。

延伸閱讀

中加關係破冰！陸商務部：將依法調整對加拿大芥花籽反傾銷措施

鄭麗文體恤黨工反罷免辛勞 睽違9年國民黨首發年終獎金

2026選台北市長戰蔣萬安？陳佩琪「很訝異」：不知道消息哪來