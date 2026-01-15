無菸城市再推進！「禁止邊走邊吸菸」提案過關 衛福部回應了

有民眾在公眾政策網路參與平台提案「禁止行人邊走邊吸菸」，該提案在2個月內達5000人附議門檻，衛福部今天正式回應。（王家瑜攝）

台北市長蔣萬安日前拋出「無菸城市」構想，擬設置戶外吸菸區作為分流。其實去年就有民眾在公眾政策網路參與平台提案「禁止行人邊走邊吸菸」，該提案在2個月內達5000人附議門檻，衛福部今天（15） 正式回應，將參考提案人的1項訴求，納入研議。

有民眾去年9月在公眾政策網路參與平台提案，為保障全民健康，建議政府明定禁止行人於公共道路上邊走邊吸菸，以減少二手菸危害，打造更乾淨、舒適的城市公共空間，傳遞健康城市形象，符合國際無菸趨勢。

廣告 廣告

衛福部國民健康署說明，已於114年12月邀請提案提議者藍雋博、環境部環境管理署、環境部環境資訊科技司、交通部路政及道安司、公共運輸及監理司、綜合規劃司，以及新竹市衛生局召開會議，釐清提案訴求。

提案人指出，不僅應禁止「邊走邊吸菸」，更應逐步推動公共空間全面禁菸。國健署今天透過平台回應，《菸害防制法》已明定禁菸場所範圍，並授權中央及地方主管機關得依實際需要指定公告禁菸場所，目前已有部分地方政府衛生局，陸續公告人行道、校園周邊、連鎖便利商店騎樓及夜市等場所為「禁止吸菸」區，並將相關場所列為稽查重點，以減少對不吸菸者的干擾。

另外，提案人建議提高罰鍰，建立累犯加重制度，並將《菸害防制法》、《道路交通管理處罰條例》禁止行車吸菸規定、《廢棄物清理法》禁止亂丟菸蒂規定，整合於同一部法規。

對此國健署回應，上述法規具不同立法目的，由不同主管機關執法裁處，若以單一法規合併整合，恐影響現行法制架構完整性及權責分工明確性，因此暫不參採該意見。

提案人也建議，建立中央統一標示系統，包含禁菸標示、地面圖示相關標線。國健署表示「將納入研議參採」，為提升禁菸區與吸菸區辨識度，並避免標線混淆，將參酌地方實務作法（如台北車站以不同標線及標誌強化辨識）及交通主管機關意見，函請各地方衛生局參考辦理。

國健署說明，於劃設禁菸線、吸菸區範圍及禁菸加強標示位置時，優先採用綠色系地面標線及標示，並避免使用紅色、黃色等易與禁止（臨時）停車標線混淆的顏色，以增進執行一致性與民眾識別。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

澳網》接發球落空 周杰倫澳網1球快閃

跨域協作 讓防詐不再只是口號

NBA》落後19分算什麼 快艇逆襲傷殘活塞