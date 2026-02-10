無菸城市挨批上看60億又沒配套 北市府：絕不會是這數字

台北市長蔣萬安推「無菸城市」政策，首波在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，並設置開放式吸菸區，引發質疑。（取自台北市商業處）





台北市長蔣萬安推「無菸城市」政策，首波在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，並設置開放式吸菸區，引發質疑。時代力量、綠黨及台灣基進今（10日）於記者會指出，若比照日本經驗，設置1000處吸菸所恐需花費20億元，若達專家建議的3000處規模，建置成本上看60億元，且每年管理費約9億元，批市府「沒配套、沒預算、沒法源」。台北市研考會主委殷瑋回應，時力試算以吸菸亭或吸菸室為基礎，但中央現行法規不允許設置吸菸室，討論預算失去意義。各政黨的起手式皆支持無煙城市願景，年貨大街僅為試辦區，過程中難免有不夠完美之處，市府會虛心接受各界意見。

北市府不主張每個地方都設戶外吸菸室

殷瑋指出，「我們並不主張每個地方都要去設置這樣一個戶外吸菸室，我們也覺得戶外吸菸區是一個可以考慮的綜合的配套」，不過目前確實面臨中央法規限制，現行的法規解釋已跟不上時代需求，需近一步突破窒礙難行之處，呼籲各界對中央一起發出聲音、或是綜合各方面考量來推動相關修法。

殷瑋表示，將透過推動更多試辦區與示範區，建立市民共識，讓抽煙分流，吸菸者與不吸菸者有各自空間，也可以降低二手菸影響。他也指出，未來包括像燈節、花博、西門等大型活動及展區，都將納入規劃，讓政策由點到線到面逐步推行，過程當然會需要一些時間，也歡迎各界不吝嗇給予意見指教。

挨批無配套 北市府：持續調整的動態過程

針對時力質疑政策偏向「防堵式禁令、缺乏疏導機制」，是否還會有其他配套措施？殷瑋表示，市府過去已多次討論，也跟大家說明過，目前採取試辦區方式先行推動，無菸城市的形成本就需要時間，沒有只有防堵這件事，防堵與疏導必須並行，也是一個持續調整的動態過程，並持續檢討疏導與防堵措施。

殷瑋進一步指出，若外界認為防堵力道不足，市府也需要更多人力投入勸導，並歡迎今天發出聲音的這些朋友們，能夠一起加入勸導的行列；若認為疏導方向仍有不足，也歡迎各界一同協助與地方里辦公處、里民及里長溝通，並共同向中央反映意見，跟市府一起當台北隊，攜手落實無煙城市。

預算缺口達60億？ 北市府：前提已不符

殷瑋指出，除設置吸菸區外，市府過去也曾與中央討論戶外吸菸室及流動吸菸車等配套方案，但皆因現行法規受限， 基本上就是不能做；至於時代力量質疑，若依日本專家建議規模設置吸菸設施，預算缺口恐高達60億元，殷瑋回應，時力試算是以吸菸亭或吸菸室為基礎，但在中央現行法規上，不允許設置吸菸室的情況下，討論預算本身早就失去其意義，根本就不能做。

殷瑋表示，若未來法規突破能夠開始實施，預算才會進入第二階段討論，若是吸菸區跟吸菸室混搭的方式，預算就不會那麼高；另外，市府內部早已初步評估，即便真的以3000處規模計算，加上建置成本，也絕對不會是這個數字，差距會有不小空間。殷瑋強調，若有進一步的階段會再和大家說明，不過目前最大的挑戰仍是法規問題，碰到多種受限狀況，仍需與中央持續進行溝通，需要全民一同來推動。

