無菸城市沒配套陷60億預算黑洞 跨黨派批：蔣萬安政策成政治秀

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」遭批無配套，跨黨派直指陷60億預算黑洞。 圖：時代力量提供

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前喊出推動的「無菸城市」政策。對此，時代力量、台灣綠黨、台灣基進及台北市文山區華興里里長陳峙穎今（10）日召開記者會，直指，存在「沒配套、沒預算、沒法源」三大核心問題，恐形成高達60億元的預算缺口，呼籲市府應立即檢討政策缺失，透過試辦與基層溝通，務實推動無菸城市願景。

台灣基進秘書長馬依翔指出，蔣萬安市長高調宣布迪化年貨大街為無菸城市試辦點，但實際執行卻流於表面，僅維持主幹道整潔，卻迫使吸菸者轉入巷弄或私人停車場，形成新的污染熱區與公共安全風險。他批評，缺乏疏導機制的禁令，導致二手菸外溢與菸蒂明火問題，反而危及住宅區安全。

馬依翔表示，東京與新加坡的經驗皆以「疏導」為核心，透過高密度設置吸菸區落實分流；反觀迪化街僅設置單一吸菸區，尖峰時段甚至需步行近20分鐘，市府顯然未掌握實際人流與行為模式。他呼籲市府在擴大禁菸前，應先補足吸菸區密度，避免即將到來的台北燈節重演混亂，讓政策淪為「市長功成、市民受苦」。

台灣綠黨台北市政策會主任王振庭直指，迪化街試辦計畫是脫離現實的行政秀，不僅將吸菸區設在非禁菸區內，動線規劃亦極不友善，迫使民眾就近違規。他指出，禁菸政策造成「吸菸地帶轉移」，使周邊街道成為菸蒂重災區，形同把問題轉嫁給鄰里。

他進一步揭露，市府連基本硬體維護都出現行政怠惰，吸菸區內菸灰桶不足、未固定，甚至遺失後一週仍未補齊；現場亦可見執法人員對違規吸菸視若無睹，導致禁菸標誌形同裝飾。他呼籲市府重新檢討吸菸區選址、補齊設施並強化執法，避免無菸政策淪為犧牲周邊環境的行政秀。

時代力量黨主席王婉諭表示，她支持無菸城市願景，但蔣市府目前的作法僅停留在口號，缺乏實質配套。她指出，若比照日本經驗，建置1,000座吸菸所需經費約20億元，達到建議的3,000座規模則需60億元，每年管理費更高達9億元，然而市府至今未提出任何財源與系統性規劃。

王婉諭也指出，現行法規對吸菸室設置門檻過高，台北市在缺乏法源、預算與誘因的情況下，難以落實政策。她呼籲蔣市府應與中央協商調整法規、研擬地方自治條例，並透過大數據盤點人流與地權，結合公私協力，務實推動分流機制，避免政策成為空談。

華興里里長陳峙穎則認為，無菸城市不可能一步到位，應有清楚的階段性規劃，並建議市府於12個行政區分別召開公聽會，依不同區域樣態進行試辦。他質疑市府從喊出口號到提出具體政策曠日費時，效率低落，令人憂心是否只是選舉口號。

陳峙穎也強調，校園全面禁菸後，吸菸行為外溢至社區街道，造成菸害與火災風險，以世新大學周邊為例，過往長期宣導成果因撤除吸菸區而付諸流水。他呼籲同步修法恢復規格化吸菸區，並提升巡查人力與預算，讓法規真正落實，避免問題持續被推給基層。

