無菸城市稽查怨聲載道 沈伯洋：明知公務員人力不足 還貿然推政策

「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安高喊打造「無菸城市」，從政策倉促上路以來，跨黨派市議員不約而同點出北市府動用跨局處大量人力稽查，甚至傳出連健康服務中心的護理人員、蓋捷運的捷運局、管停車的停管處等單位，都有可能需要支援，亂象叢生、基層怨聲載道。對此，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋不解，明知北市公務人力不足，前期工作未盡完善就貿然設置吸菸區(室)，造成第一線負擔，但蔣團隊仍自覺做得很好，基層感受不同。

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沈伯洋指出，「無菸城市」的構想絕對立意良善，但卻採取「OK繃式治理」。今天要做的無菸城市，需先計算出吸菸熱點、部分街區改造，確認有足夠空間可以劃設吸菸區(室)，以及思考步行距離等誘因，提高吸菸者配合政策的意願，例如走路50公尺、100公尺抵達，諸如此類相關設計都是先期工程要做的事，若都做好，再來設置吸菸區(室)，相信現在也不會有那麼多的民怨。

「前期工作做得越好，後面需要的稽查人力就越少。」沈伯洋認為，已知北市公務人員的人力不足，在前期工作未盡完善即貿然設置吸菸區(室)的情況下，就需要大量稽查人力，因為不是每個人都會走過去，很多人可能拐進巷子裡抽，或是一下車就在車旁抽，一直把稽查人力加進去，反而造成第一線負擔，也提出如何減輕公務人員的壓力方案，但北市府的回應卻是已經做得很好了，「我相信第一線的人可能不是這樣的感受。」

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