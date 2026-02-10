「無菸城市」挨批喊口號 殷瑋：北市府要做實事 歡迎評論者參與

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」政策，並將迪化街的年貨大街作為示範區。時代力量黨主席王婉諭等人10日在北市府門口開記者會批配套不足，她更舉例，若要蓋3000座吸菸室得花60億元，王婉諭還酸，若喊口號就能當市長，她也可以當台北市長。台北市研考會主委殷瑋回應，市長這個位子是要做實事的，如果在無菸城市的推動過程當中，能看到這些評論者的身影，那就太好了。他強調，市府也並不主張每個地方都要戶外吸菸室，他也很希望大家跟市府一起來讓無菸城市落實。

王婉諭及台灣基進等代表今日至北市府前召開記者會，王婉諭質疑，蔣萬安要推無菸城市、廣設吸菸室，「錢在哪裡？地在哪裡？法源在哪裡？」她舉例日本大阪經驗，建置1座吸菸室要花200萬元，要達到專家建議至少須3000個、斥資60億元且每年管理費高達9億元。她更酸若只是喊喊口號就要當作政策，「我也可以來當台北市長」。

針對王婉諭質疑，殷瑋回應，市民本來就有參政的權利，他予以祝福。但他也強調，「這個位子是要做實事的，如果在無菸城市的推動過程當中，能看到這些評論者的身影，那就太好了」，從跟中央政府法規政策的討論溝通，到各區各里各商圈的來回協調，再到政策的宣傳與現場的勸導，市府都很歡迎評論者的參與。

殷瑋表示，迪化街年貨大街是試辦區，希望後續能推動更多試辦區、示範區，讓無菸這件事逐漸在整個北市、台北市民之間，形成共識、大家習慣的生活方式。推動無菸城市過程中，希望在北市12個行政區找出示範里，以及各個大型活動如年貨大街、台北燈節規畫示範區，讓政策能逐步地由點到線、再到面去全面推行。

殷瑋強調，北市府並不主張每地都設戶外吸菸室，戶外吸菸區是可考慮的配套。如果是用吸菸區、吸菸室的混搭方式，建置預算不會那麼高；市府內部估算，若以3000處計算建置成本，也絕對不會到王婉諭估算的60億元。

殷瑋指出，如果真要仿造日本做戶外吸菸區，現行制度有個必要突破的點，因為中央法規與解釋已跟不上時代需求，既然大家站在同一條線、同一個軌道、有同樣方向跟願景，他呼籲各界一起向中央發聲、協調、溝通，能否以最直接、有效率的手段在行政端處理掉，若沒辦法則思考推動中央法規修法的可能性。

北市府統計顯示，114年1月11日至1月27日，年貨大街及吸菸相關平均每日陳情為1.29件；115年2月2日至2月8日試辦期間，平均每日降至0.43件，約為過往的三分之一，已明顯下降。

環保局指出，經現場人員持續執行政策後，煙蒂棄置情形比起過往已大幅改善，顯示分流管理與勸導措施發揮實質效果。

