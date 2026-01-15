「無菸城市」錯了嗎？張景森曝蔣萬安最大問題：像是對治理失靈的掩飾

台北市長蔣萬安拋出「無菸城市」規劃，引來前政務委員張景森強烈反對，不過張景森拋出的「放屁專用區」論述同樣引起部分民眾不滿。對此張景森再度強調，自己絕對不反對禁菸，但重點在於「如果吸煙地點不影響他人，法律就不應該干涉」。

張景森透過臉書說明，無菸城市的探討攸關法律正當性問題，首先該注意的是「目標與能力不匹配」；張景森解釋，在公共政策上，最基本的原則是「政策目標的範圍，必須與政府實際可動用的治理能力相匹配」，是以在現有規範（特定地點禁菸、處罰結果缺乏可預期性等）難以穩定執行的情況下，進一步提出全面禁菸的規劃，不僅算不上政策升級，反而像是對治理失靈的掩飾。

台北市長蔣萬安拋出「無菸城市」規劃掀起熱議。（資料照，劉偉宏攝）

「勿將生活行為問題誤判為法律問題」，張景森強調，比起單純的違法行為，吸菸更像是一種高頻率、高分散，且深度嵌入日常生活的習慣行為，若政府試圖以法律全面介入，卻無法提供相應的執行密度時，就可能導致法律威信受損。

張景森進一步表示，雖然二手菸確實有害，但科學證據也同步指出「戶外開放空間的暴露風險，與室內封閉空間並不相同」；張景森補充，將戶外的二手菸暴露跟室內長時間暴露畫上等號，不僅違反風險分級管理原則，也容易造成政策資源配置錯誤，更會削弱政策整體效果。

前行政院政務委員張景森闡述自己反對無菸城市的立場。（資料照，柯承惠攝）

張景森提醒，即使「無菸城市」政策內容空泛，仍容易獲得掌聲，就是因為不吸菸者遠多於吸菸者，而多數人厭惡二手菸，體現出相關政策在政治上具有結構性優勢，這就是典型政治風險低，治理責任輕的「象徵性政策」。換言之，當這類政策難以被有效驗證，成效不彰時，責任可轉嫁為民眾素質問題，而即便效果有限，仍可宣稱理念正確。

最後張景森重申，「無菸城市」最大的問題，不在於理想過高，而在於將理想誤認為政策本身，導致政策在缺乏可行的執行力時，淪為空洞口號。張景森強調，自己批判「無菸城市」，並非否定控菸，而是要求更有效率的治理，建議政府可以透過較為務實的方向著手。

至於怎樣才算有效的治理方式？張景森認為，可以集中資源在交通節點、紅綠燈路口、校園等「明確不宜吸菸的空間」，建立穩定勸導與可預期執法；第二則是承認吸菸涉及生活習慣，法律僅能作為底線工具，並加強禮儀與公德宣導；再來就是明確傳達教育抽煙原則，培養正確認知。

