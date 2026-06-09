無菸城市 4商圈年底前全面禁菸

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台北市政府推動無菸城市，市長蔣萬安9日在議會接受市政總質詢表示，年底前包括西門商圈、心中山商圈、迪化商圈、信義商圈全面禁菸。（杜宜諳攝）

台北市政府打造無菸城市，截至5月30日已有201處指定吸菸區，市長蔣萬安9日赴議會接受市政總質詢，議員王閔生關注進度，也盼市府不會額外增加基層公務人員工作量。蔣萬安表示，預計年底前，包括西門商圈、心中山商圈、迪化商圈、信義商圈全面禁菸，再來就是下半年大型活動，包括白晝之夜、大稻埕煙火節、跨年等活動也將禁菸。

王閔生昨質詢表示，蔣萬安今年初推出無菸城市政策，他詢問目前進度及今年底前具體目標，另自政策推出後，基層公務人員除了本身業務外還要巡視吸菸區，盼蔣承諾後續在推動政策時要補充人力，不要額外增加公務人員困擾。

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蔣萬安指出，北市在推動無菸城市前就已畫設很多禁菸區，包括學校周邊、公車候車站、公園、騎樓，推動新政後，市府先針對人潮眾多的地點，包括商圈、車站等設置吸菸區，今年預計有4處商圈全面禁菸，包括西門商圈、心中山商圈、迪化商圈、信義商圈，此外還有下半年的白晝之夜、大稻埕煙火節、跨年等大型活動也將禁菸。

至於稽查人力，蔣萬安指出，初期確實增加同仁負擔，但以西門商圈為例，畫設禁菸區後，發現同仁去勸阻次數大幅下降，公務人員人力也大幅減少六分之一，他相信到下個月相關人力還會再減少，委外人力也會增加，因為勸導、宣傳人力是必要的。