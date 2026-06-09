無菸政策唇槍舌戰！綠議員質疑「發言團隊太閒」 殷瑋反邀「一起宣導」

民進黨議員何孟樺今（9）日質詢時提及台北市無菸政策，點名台北市研考會主委殷瑋上台，要求殷瑋與發言團隊必須帶頭稽查。殷瑋說明，自己已和發言團隊親自前往宣導，並邀何孟樺若關心可一同加入；但何孟樺聞訊後不滿追問「為何不加入排班？」殷當場回應「可以啊！」雙方你一言我一語，最終何改質詢別的議題，才讓這段質詢落幕。

何孟樺質詢表示，殷瑋必須帶發言團隊一起宣導無菸城市。但話鋒一轉，她就批評發言團隊，平常工作看起來很「閒」。對此，殷瑋回應，自己已經和發言團隊去過現場，若議員關心無菸城市政策，「歡迎您也一起到現場來宣導，因為宣導這件事情是不需要稽查訓練的。」

廣告 廣告

不過，何孟樺並未正面回應，再度將炮火指向發言團隊，同時追問殷瑋為何不直接加入宣導排班？殷瑋則直言，「我可以啊！」並再次邀何孟樺一起投入無菸城市宣導工作；但何拉高分貝表示，市府高層應該以身作則，並再度要求殷必須帶發言團隊加入宣導。

「我不是高層，我是基層！」殷瑋回應後再次邀請何孟樺，「議員如果您本身也是這樣的想法，歡迎您一起來。」但何孟樺仍未回應，持續要求殷瑋必須帶發言團隊前往稽查。雙方持續唇槍舌戰；這時民進黨議員王閔生突然跳出來，大聲批評殷瑋不尊重議會、不該跟議員鬥嘴，最後何孟樺不再追問無菸城市議題，改質詢其他題目，才讓這段質詢告一段落。

吸菸有害健康

《風傳媒》讀者調查▸詐騙新戰線：AI時代早已防不勝防？

剛留言就被假小編秒回？親友視訊借錢，竟是AI深偽技術？

詐騙模式不斷翻新劇本，發展成經過精準算計的成熟體系。

拒絕愈打愈詐！讓你的所見所聞，成為我們深入追蹤報導的關鍵。

☛ 立即填問卷，分享你的看法。



更多風傳媒報導

