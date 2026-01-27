無菸「迪化年貨大街」登場！大稻埕設吸菸區解決巷弄菸味問題

台北市「迪化年貨大街」將於1月31日至2月15日舉行，並將成為無菸城市計畫的首個示範點。迪化街將全面禁菸，並首次在大稻埕碼頭入口處右側設置吸菸區，解決去年因全街禁菸導致吸菸者轉至巷弄抽菸的問題。吸菸區將以綠籬區隔，若發現禁菸區內有吸菸行為，將通報衛生局依法處理。

迪化年貨大街。（示意圖／資料照）

今年年貨大街以「奔年貨」為主題，並攜手國內知名IP「白爛貓」跨界合作。迪化街商圈發展促進會理事長鄭玟和指出，去年實施全街禁菸後，因未設吸菸區，導致吸菸者轉移至巷弄抽菸，影響居民生活。今年，為了提升商圈形象並減少對周邊居民的影響，迪化街將進一步擴大禁菸範圍，並在大稻埕碼頭設立臨時吸菸區。

迪化街的禁菸範圍涵蓋南京西路至歸綏街的道路騎樓及人行道，延平北路至環河北路的騎樓及人行道，以及歸綏街人行道緣石往道路延伸2.5公尺內的區域。此外，東至民路街、西至西寧北路、南至南京西路至239巷、北至民生西路所圍的道路、騎樓、人行道及廣場也列為禁菸區。

鄭玟和表示，為了推動無菸城市的長遠發展，已與當地里長討論在西寧北路設立常態吸菸區，但因年貨大街期間人潮眾多，吸菸區最終設置於大稻埕碼頭入口處右側。屆時，商圈將透過書面文宣及媒體廣告宣導禁菸政策，並由衛生局、商業處與巡守隊組成的30人巡查小組加強執法。

台北市商業處長高振源補充，今年的吸菸區設置以露天綠籬區隔，讓菸味自然向上散逸，並確保禁菸範圍內的空氣品質。若有違規者，將立即通報相關單位處理，以維護商圈的良好環境。

而台北市長蔣萬安則表示，迪化年貨大街作為台北市首個無菸城市示範點，將成為推動健康城市的重要一步。他呼籲市民共同遵守禁菸規範，為商圈居民和遊客創造更舒適的購物環境。

