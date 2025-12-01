無薪假人數再增加！製造業占9成 勞動部揭主因

勞動部今日公布最新減班休息（無薪假）統計顯示，共456家、9153人實施，較2周前增加697人，其中369家、8186名因美國對等關稅實施，也較2周前增加656人。（本報資料照片）

勞動部今日公布最新減班休息（無薪假）統計顯示，共456家、9153人實施，較2周前增加697人，其中369家、8186名因美國對等關稅實施，也較2周前增加656人。勞動部表示，3家規模超過150人企業受美國關稅影響訂單減少，是導致本期減班休息人數增加的主因。

勞動部今日公布勞雇雙方協商減少工時事業單位共456家，實施人數9153人，相較11月17日公布數據，本期增加21家，人數增加697人。而受美國關稅影響實施減班休息共369家、8186名。另外，有19家企業提前或屆期終止實施減班休息，有215名員工恢復原本工時。

廣告 廣告

勞動部條平司長黃琦雅說明，本期實施減班休息大宗仍為製造業，共376家、8619人，占比接近94.2％，其中以金屬機電業最多，共300家、6404人。

她指出，本期實施人數增加697人，是因3家規模超過150人企業通報實施，分別為機械設備製造業、金屬製品製造業及民生工業，均表示受美國關稅影響訂單而實施減班休息。而目前實施減班休息企業規模多為50人以下，共417家，超過9成實施形式為1個月休4天。

針對近2期減班休息人數增加現象，黃琦雅表示，本期增加通報企業規模大，3家新增人數都超過150人，導致整體人數增加，若扣掉3家較大規模，整體增加人數落在100至200人，但也顯示大規模企業員工更需要就業安定措施，會主動訪視並提供協助。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

更多中時新聞網報導

棒球》冠軍爭霸觀眾創新高 平鎮高中8度封王

魏如萱、陳綺貞隔11年同框 合唱專屬歌曲

接藥師公會祕書長 綠營黃金舜：有考量