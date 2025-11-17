無薪假人數再增「金屬機電」成重災區
受美國關稅衝擊影響，許多廠商訂單流失導致無薪假（減班休息）人數漸增，雖近期已有訂單稍稍回穩跡象，然而勞動部今（17）日公布最新統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家、實施人數8456人，相比前次數據的455家、8331人相比，家數減少20家，人數微幅增加125人，其中以製造業為最大宗。
勞動部統計，在整體435家、8456人當中，製造業屬最主要影響產業，占353家、7923人，其中又以「金屬機電工業」為重災區，共計283家業者受影響，6029人放無薪假；而單論受美國關稅衝擊之事業單位，共計353家、7530人，較上一期統計減少17家、45人。
勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，本期減班休息統計無大型企業實施，多為中小型業者，且內需相關之商業服務業則維持穩定，無明顯波動，影響較大者多屬接單型產業，惟近期訂單略有回穩，致使部分業者退出實施名單，但關稅結果仍尚未出爐，勞動部將持續密切觀察，維持就業安定措施。
勞動部指出，目前通報減班休息中，308家企業為適用僱用安定措施的產業，有接近八成員工可申請薪資差額補貼，也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。
勞動部補充，若是通報減班休息的勞工非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。
