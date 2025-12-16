無薪假人數大減2000人、創近三個月新低 勞動部：「這因素」讓大企業暫停通報

勞動部公布最新一期減班休息數據，通報人數驟減至7118人，較前一期減少逾2000人，創下近三個月來新低。資料照



勞動部今（12/16）公布最新一期減班休息數據，通報人數驟減至7118人，較前一期減少逾2000人，創下近三個月來新低。官員說明，本期共有123家事業單位停止或提前終止減班休息，企業多回應「短期訂單進來」，並非整體產業景氣全面好轉。另外，本期因美國關稅影響實施無薪假的業者有307家、6339人，減少人數約1800人左右。

與12月初公布的456家、實施人數9153人相比，本期實施減班休息的家數和人數分別減少78家、2035人。勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，本期有123家事業單位停止或提前終止減班休息，有2625名員工恢復原本工時。

廣告 廣告

黃琦雅指出，在123家事業單位中，其中50人以上企業有11家，影響員工人數是1115人，占停止通報員工的一半，由於中大型企業員工規模大，只要個別企業暫停實施，就會明顯拉低整體減班休息人數。不過，業者多半回報是「短期訂單進來」，12月暫不實施減班休息，後續是否再通報仍不確定。

製造業仍佔減班休息大宗

觀察產業別，本期減班休息依舊以製造業為苦主，共309家、6667人，占整體的9成3，其中以金屬機電工業最多，達249家、5041人；若以中類產業來看，機械設備製造業為最多，共122家、2633人。黃琦雅補充，雖然製造業較多，但並未特別集中於單一細項產業，顯示景氣壓力呈現分散狀態。

至於根據地方政府回報，廠商自評受到美國關稅影響的廠商307家、6339人，相較上一期減少62家、1847人；若與今年3月底關稅影響前的減班休息人數約1993人相比，目前有逾6000人的差距，顯示關稅衝擊尚未完全消化。

黃琦雅說，以往廠商在2、3個月前接獲訂單後，會比較確定是否要繼續實施減班休息，而本期減班休息人數下降，雖是反映部分中大型企業接獲短期訂單，但景氣並未全面性改善，是否能延續到明年1、2月仍有變數，尤其農曆年前後還須持續觀察。

勞動部強調，目前通報減班休息的勞工，有72.2%、273家的企業適用僱用安定措施的產業，有接近8成、5531員工可申請薪資差額補貼，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持經濟生活。

更多太報報導

【週休三日再起2-2】從拚命加班到效率三休 台灣真的準備好了嗎？

【週休三日再起2-1】連「真 · 週休二日」都沒有 四日工作制為何只剩口號？

週休三日有望？勞動部：政策規劃更周延 到這時間點才回應