無薪假充電 可依時數領取津貼

北分署人員積極協助企業與勞工申請「減班休息勞工再充電計畫」，輔導參加多元且符合市場需求的在職訓練，幫助企業穩人力、勞工增職能。(勞動力發展署北分署提供)

記者鄭鈞云∕基隆報導

面對美國對等關稅政策與國際情勢變化帶來的挑戰，國內產業與勞動市場承受一定衝擊。勞動部啟動多項協助措施，其中「減班休息勞工再充電計畫」協助受影響的企業與勞工善用減班時間，參加多元且符合市場需求的在職訓練，強化專業能力並維持穩定的勞雇關係。自一一四年七月計畫啟動以來，北分署已協助十三家企業、一百六十多人次參訓，有效支持產業在變動中穩定人力、提升競爭力。

參訓勞工可依實際訓練時數領取津貼，依勞動部公告最低工資（一一四年為每小時一百九十元）計算。月投保薪資逾三萬三百元者，每月最高可領取一萬七千兩百一十元；月投保薪資三萬三百元以下者，只需完成十二小時訓練，即可領取每月最高兩千兩百八十元津貼。企業若自行辦理課程，亦可申請講師鐘點費、教材費及場地費等補助，最高可達三百五十萬元。若符合「僱用安定措施」公告適用行業，更可合併申領薪資差額補貼，兼顧產業韌性與就業穩定。

廣告 廣告

為提升計畫效益，勞動部近期進一步放寬多項規定，使制度運作更加彈性。勞工可不限於「減班時段內」上課，只要在實施減班期間，即可參加勞動力發展署各分署自辦或委辦的在職訓練，或利用數位服務平台線上課程參訓。企業自行辦訓部分，也取消原訂最低五人開班限制，讓中小企業及輪班制工廠能更彈性安排課程。

以北分署轄區某金屬精密零件製造公司為例，公司在短期訂單波動下，透過北分署輔導參加本計畫，將減班期間轉化為員工學習與成長契機。北分署同時協助這家公司合併申請僱用安定措施，讓員工在較低訓練時數要求下，即可領取相同的補助，不僅保障收入，也提升時間彈性。員工依需求參加「金屬及機械加工∕平面磨床模具」、「自動控制」、「輕鬆學溝通」等數位課程，兼顧實務應用與職能提升。