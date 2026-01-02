無薪假升溫！ 「這行業最慘」台中重災區

最新一期無薪假（減班休息）人數7371人、385家。

勞動部今（2）日公布最新一期無薪假（減班休息）人數7371人、385家，較上一期增加253人，製造業中的金屬機電工業仍是主要受影響產業，精密工業分布最密集的台中市成重災區 。

目前全台共有385家事業單位實施無薪假，影響人數達7371人，較上一期的378家、7118人，又增加7家、253人；另有22家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有286名員工恢復原本工時，但整體數據仍反映出部分產業受美國關稅政策及景氣波動影響。。

勞動部指出，受影響的人數主要集中在製造業，共有321家、6910人，占比約93.7%。在製造業四大業別中，以金屬機電工業受創最深，實施人數達5140人，單一業別即占全體實施人數約69.7%，顯示金屬機械供應鏈仍面臨較大營運壓力。

若以人數來看，台中市實施人數達2847人，高居全台之冠，其次為台南市1038人；另外桃園市、彰化縣與新北市分別有64人、635人及586人。

勞動部補充，目前通報減班休息的勞工，有73.2%的企業（282家）為適用僱用安定措施的產業，近8成可以申請薪資差額補貼，員工除可獲得雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。