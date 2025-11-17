無薪假升溫！8456人受影響 「這產業」成重災區：年關難過
財經中心／楊惟甯報導
勞動部今（17）日公布最新一期無薪假統計，全國共有435家事業單位、8456名勞工實施減班，人數較上期增加125人，其中「製造業」受影響最深，占比逾九成，尤其金屬機電產業更是重災區。有業者直言，美國關稅談判遲未定案，訂單不穩讓產線被迫放慢，擔心撐不到明年，年關不好過。
根據勞動部統計，自今年4月至11月15日止，因關稅因素啟動無薪假的企業累計達353家、合計7530人，較上一期減少17家、減少45名勞工，但本期整體無薪假人數仍走升。勞動條件及就業平等司專委李怡萱指出，本期新增的多屬中小型製造業，其中金屬機電業占比最高，達283家、6029名勞工。另有72家企業因期滿或提前結束無薪假，共1137人恢復原工時，但不足以抵消其他企業新增的停工潮。
據《中時新聞網》報導，有金屬加工廠負責人私下透露，客戶對未來需求高度觀望，「不敢下長單，只給小單、短單」，但因九成產品出口美國，關稅談不定，連備料都要三思。他坦言，公司雖還未到裁員階段，但目前產線稼動率明顯下滑，若台美關稅談判持續僵持，明年第一季極可能面臨更嚴峻的接單寒冬，擔心年關不好過。
勞動部則提醒，凡屬於僱用安定措施產業的勞工，只要雇主在減班期間仍支付不低於基本工資，即可申請薪資差額補貼，政府將補助約7成薪資缺口，以減輕收入衝擊。至於不在補貼適用產業的勞工，也可利用減班期間參與勞動部所屬職訓課程，每小時可領取190元訓練津貼，單月上限1萬7210元，有助提升技能、同時補強短期收入。
在全球景氣與供應鏈重組壓力下，第四季至明年第一季恐將是企業抗壓最關鍵的時刻。勞動部強調，台美關稅談判尚未明朗，製造業後續是否再擴大減班休息規模，仍需密切觀察。
