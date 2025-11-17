無薪假慘增8456人！ 重災戶「這產業減班達9成」

美國關稅衝擊全台產業，無薪假增至8456人。（示意圖：MotionElements）

勞動部今（17）日公布最新一期減班休息（無薪假）數據，實施家數雖較前一期稍微下滑，但人數又再增加125人，來到8456人；製造業仍是重災區，占比高達9成，其中金屬機電工業無薪假人數更逾6000人。

最新一期全台實施減班休息事業單位計435家、8456人，與本月3日公布實施家數455家、8331人相比，本次減少20家，但人數仍再增加125人；其中，受國美關稅影響有353家、7530人，受關稅影響家數及人數均略為下修，主要原因是訂單稍微回穩。

勞動部官員指出，相較於製造業依舊慘兮兮，內需服務業似乎較為平穩。根據縣市政府資料，受到美國關稅影響實施減班休息的事業單位，從今年4月7日到11月15日總計有353家、實施人數7530人，相較前一期，減少17家和45人，主要是台美關稅談判逐漸明朗，儘管最後結果尚未出爐，但長期趨勢往下，會持續觀察後續方向。